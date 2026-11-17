30대 청년 김진기(가명) 씨는 매일 12시간씩 삼성전자 화성공장 클린룸에서 웨이퍼 박스를 씻고 나른다. 웨이퍼가 25장씩 들어가는 14인치 모니터 크기, 무게 4kg가량의 운반용 박스다. 반도체 칩을 그리는 도화지 같은 원판 웨이퍼는 장당 수천만 원을 호가한다. 깨짐이나 오염을 방지하는 보호 박스가 필수인 이유다.

박스는 크게 두 종류다. 웨이퍼가 공장 안에서 운반될 땐 '풉(FOUP)'을, 공장 밖을 이동할 땐 '포스비(FOSB)'를 쓴다. 진기 씨는 주로 빈 포스비 물류를 관리하고 세척한다. 박스가 더러우면 반도체 품질에 영향을 주기에, 세정은 특히 중요하다.

클린룸은 대부분 자동화돼 웨이퍼도 천장 레일에 달린 로봇이 옮긴다고 알려졌지만, 이는 절반만 사실이다. 사람 손이 필요한 곳은 여전히 남아 있다. 포스비도 아직 로봇이 운반하지 못하기에, 진기 씨 같은 박스 관리자들이 수레를 끌고 클린룸 이곳저곳을 다니며 물류를 관리한다.

그런 그가 처음 일하며 놀란 건 클린룸 상주 직원 대부분이 하청노동자란 사실이다. 그 비율이 "밤엔 9대1, 낮엔 7대3"이라고 했다. 원청만 흰색, 하청은 파란색, 하늘색 등의 색깔있는 방진복을 입기에 한눈에 보였다. 그는 "사람이 꼭 해야 하지만, 위험하거나 힘들어 누구도 하지 않으려는 일을 우리가 한다"며 말했다.

"반도체 공장은 24시간 돌아가야 한다고 엄청나게 강조하는데, 정작 클린룸의 24시간 손발이 되는 건 하청노동자예요. 반도체의 실제 생산 현장을 '외부 인력'이 더 많이 지킨다는 건 모순이에요."

반도체 핵심 재료 웨이퍼를 안전하게 담는 운반용 도구 '웨이퍼 박스'. 지난 여름 웨이퍼 박스 관리·세정 작업자 진기 씨를 만났다.

▲수레를 끌고 클린룸 복도를 지나다니는 웨이퍼 박스 작업자를 모사한 그림. 실재와 같지 않다.(제미나이로 제작)

'땀 뻘뻘' 무좀에 습진, 클린룸의 고충

진기 씨는 수레와 함께 일한다. 박스 6~8개씩을 싣고, 세정기와 박스 저장고를 쉴 새 없이 오간다. 클린룸 밖에서 운반된 포스비는 안에 날파리가 발견될 정도로 오염돼 세정이 꼭 필요하다. 진기 씨가 주로 다루는 세정기는 세 대다. 1000여 대 설비로 가득 찬 클린룸 곳곳에 흩어져 있다.

진기 씨가 세정기 포트 위에 포스비를 올려놓으면, 포트 뒤 작은 문이 열리면서 로봇 팔이 나와 박스를 가져간다. 세척이 끝나면 로봇 팔이 박스를 제자리에 다시 갖다 놓는다. 진기 씨는 유기용제나 각종 산 등이 쓰이는 세정액의 위험성을 기사로 본 적이 있다. 그러나 그는 세정액의 정보와 성분이 뭔지 들은 적이 없다. 설비가 열릴 때 유해 기체가 나오진 않을지, 박스에 세정액 잔존물이 남아 있진 않을지 그는 항상 두렵다.

세정기가 박스 6개를 씻는 데 20분 정도 걸린다. 작업을 걸어 두고, 진기 씨는 서둘러 저장고로 돌아가 다른 박스 6개를 싣고 온다. 앞서 넣은 박스가 배출되면 이를 수레에 싣고, 새 박스는 기계에 올린다. 이후 저장고로 돌아와 세척이 끝난 박스에 문제가 없는지 눈으로 검사해야 한 주기가 끝난다. 이를 10시간 넘게 계속 반복하며 박스를 씻고 점검하고 나른다.

그러다 보면 곧 "러닝하고 난 후처럼" 방진복 내의까지 땀에 흠뻑 젖는다. 근처 고온 설비에서 뿜어져 나오는 열 때문이다. 클린룸에서 입는 방진복은 통풍이 되지 않아 정말 덥다. 그는 여기에 방진 마스크, 방진모자, 방진장갑, 방진화를 착용하고, 라텍스 장갑도 추가로 낀다.

그래서 무좀, 습진에 걸리는 클린룸 노동자가 많다. 손발에 찬 땀도 좀처럼 빠지지 않았기 때문이다. 진기 씨도 결국 피부 습진이 심해져, 공기가 통하는 습진 장갑을 자주 낀다. 습진 장갑은 하루에 1개까지 지급된다.

땀보다 더 힘든 건 야간 노동이다. 주간조는 아침 7시 30분부터 저녁 7시 30분까지, 야간조는 이때부터 다음 날 아침 7시 30분까지 일했다. 교대는 6~7일 터울로 돌아갔다.

그는 "새벽 3~4시가 고비"라며 "가끔 졸음을 못 이겨 수레를 직선으로 못 끌고 간다"고 말했다. 그러면서 "클린룸은 매일 바닥 곳곳에서 공사를 하기에, 방심하면 구멍에 빠져 서브팹(아래층)으로 추락할 위험도 있다"고 말했다.

▲왼쪽은 웨이퍼 박스 포스비 모사화이고, 오른쪽은 포스비 세정기 포트 위에 세정할 포스비를 올리는 작업자를 모사한 그림. 실제와 차이가 있다. (제미나이로 제작)

메론빵 냄새 나는 클린룸 복도

특정 베이(구역)를 지날 때면 달콤한 "메론빵 냄새"가 났다. 그러다 향이 더 진해지면 화학약품 냄새로 변했다. 그는 "포토(회로 인쇄) 공정 베이를 지날 때 자주 맡는다"며 "인터넷에 찾아보니 포토 약품 중 '사이클론헥사논'이 달콤한 냄새를 낸다더라"고 말했다.

진기 씨는 약품을 직접 만지지 않아도 화학물질에 꾸준히 노출되는 것 같다고 말했다. 갖가지 장비가 밀집돼 있어 접촉을 피할 수 없다는 것이다. 그가 다루는 세정기도 십수 종 화학물질을 쓰는 에치(식각), 디퓨전(확산), CVD(증착) 공정 기계에 둘러싸여 있다. 그는 "바로 뒤 에치 장비를 정비할 때, 엔지니어들이 필터, 내부 부속품, 약품 등을 다 꺼내 놓는다"며 "엔지니어는 방독면을 쓰지만, 우린 그렇지 않다"고 말했다.

그는 일한 지 한 달 만에 코피를 쏟았다. 이후에도 매달 한 번꼴로 코피가 세 번 더 났다. 포토 공정 베이를 많이 지나다닌 날이 유독 그랬다. 전엔 없던 소화 불량도 극심해졌다. 몸의 변화를 빨리 느낀 그는 화학물질에 관심을 갖게 됐고, 혼자 공부도 했다. 그때부터 눈에 보이지 않는 기체가 모래 알갱이처럼 느껴졌다.

그러나 진기 씨는 "산재는 쉽게 묻힌다"고 말했다. 주변에서 보고 들은 사례가 많았다. 가장 최근엔 공장 계단에서 발을 헛디뎌 다친 동료가 있었다.

"우린 일하다 다치면, 바로 병원 못 가요. 무조건 사내 구급대에 먼저 연락하라고 교육 받아요. 거기서 병원에 갈 지 판단한대요. 얼마 전 다친 동료가 응급 처치를 받고도 계속 아파서 병원 가려고 병가 신청을 했어요. 그런데 관리자가 '아까 구급대를 통해 안 나갔으니 병가를 못 쓴다'고 반려하고, 연차 신청도 '산재 신청 안 한다'는 각서를 쓰면 승인한다고 했어요. 그래서 각서를 쓰고 갔어요. 근데 산재 신청은 저도 못해요."

그는 "연대 책임도 있다"며 "우리는 내가 산재를 신청하면 직원 전체가 '성과급'을 못 받게 되는 걸 당연하게 생각한다"고 말했다. 성과급은 일 년에 두 번 원청이 지급하는 안전 인센티브다. 원청이 매긴 고과에 따라 A등급은 1인당 125만 원, B등급 100만 원, C등급은 0원이다. 지난해 진기 씨 회사는 한 직원이 발목 골절로 산재 신청을 했고, 성과급이 나오지 않았다. 회사는 공지에서 '하반기에 발생한 안전사고와 그로 인한 휴업 발생'이 요인이라고 적었다.

▲1990년대 삼성전자 기흥공장에서 촬영된 한 오퍼레이터의 사진. 뒤의 설비는 웨이퍼 건조기로 추정된다. ⓒ반올림

누구나 아는 반도체 불법파견

그는 "반도체 공장 사내하청 노동자가 불법파견이 아니면, 누가 불법파견이냐"고도 말했다.

"직원들은 현업 엔지니어 ○○○의 아이디와 비번을 다 돌려 써요. 100명은 넘게 같이 쓸 걸요? 세정기 가동할 때 프로그램에 접속해야 하기 때문이에요. 저흰 접속 권한이 없어요. 설비 운행하는 모든 사내하청 노동자가 똑같아요."

그는 "원청 직원에게 전화나 메신저로 수시로 지시도 받는다"고 했다. 포스비를 특정 설비에 더 넣거나 빼달라는 지시가 가장 빈번하다. 그러면 하청 직원이 요구 규격에 맞는 박스를 넣고 뺀다. 박스 물류 흐름의 가장 기초에 이들이 있다.

진기 씨는 최저임금 노동자다. 10년을 일했든, 20년을 일했든 기본급이 최저임금이다. 여기에 매일 4시간씩의 연장수당과 야간수당이 붙는다. 매달 야간조를 얼마나 뛰느냐에 따라 월급이 달라졌다. 실수령액이 300만 원을 넘긴 적은 거의 없다.

그러나 '1년짜리' 도급회사에서 처우 개선은 요원했다. 삼성전자는 사내하청 도급사와 1년 단위로 위탁계약을 맺는다. 진기 씨 동료들은 "최저임금을 제발 벗어나 보자"며 2024년 노동조합을 만들었지만, 다음 해까지 30번 넘게 교섭해도 협상을 진전시키지 못했다.

노조는 "이러다가 다음 입찰에서 제외된다", "삼성전자에서 돈을 안 주는데 어떡하느냐"는 회사 입장에 번번이 무력화됐다고 했다. 실제로 2023년부터 노조를 만들어 싸운 옆 물류 회사 명일은 이후 평택공장의 일이 완전히 끊겼고, 이 일은 신생 도급사에 위탁됐다. 진기 씨는 "사내 하청의 진짜 사장은 삼성전자"라고 말했다.

진기 씨도 '1년짜리' 계약직이다. 정규직을 채용하던 회사는 수년 전부터 신입 사원을 기간제로만 뽑기 시작했다. 그는 "우리의 일은 항상 필요하지만, 정작 일을 하는 노동자는 1년 단위로 잘린다"며 말했다.

"저도 1년 뒤 어떻게 될지 몰라요. 다들 계약 갱신은 안 된대요. 우리는 항상 고용불안에 시달리는 불법파견 피해 노동자예요. 반도체 성장의 그늘입니다. 반도체 산업은 하나도 화려하지 않아요."