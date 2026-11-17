한국철도공사(코레일)가 서울 중심으로 운영하던 철도문화전을 전국으로 확대한다.
코레일은 지난 16일부터 다음달 6일까지 전주역에서 ‘시간을 달리는 기차여행’을 주제로 철도문화전을 개최한다고 밝혔다.
이번 전시는 전국순회전의 첫 행사로, 전주역과 전라선의 역사부터 기차여행의 추억과 철도문화를 시민들에게 소개하기 위해 마련됐다.
개막식에는 김태승 코레일 사장과 김윤덕 국회의원, 조지훈 전주시장, 김규종 코레일 홍보대사 등 100여명이 참석했다.
전주역 1층과 3층에 마련된 전시장에서는 가락국수와 간식카트 등 추억의 철도 식문화를 체험하고 역장과 역무원 제복도 입어볼 수 있다.
전시는 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 관람할 수 있다.
전시기간에는 전라선 일반열차를 하루 5000원에 무제한 이용할 수 있는 ‘전라선 하루패스’도 운영한다. 이용대상은 ITX-새마을과 ITX-마음, 무궁화호다.
개막식 이후에는 주행·제동장치를 교체하고 객실 내·외부를 새롭게 단장한 무궁화호 열차 시승 행사도 진행됐다.
코레일은 이번 전시를 시작으로 철도문화콘텐츠를 전국으로 확대하고 철도역을 지역 역사와 관광을 연결하는 문화공간으로 발전시킬 계획이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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