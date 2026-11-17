▲한국철도공사(코레일)는 16일부터 12월 6일까지 전주역에서 '시간을 달리는 기차여행'을 주제로 철도문화전을 개최한다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 서울 중심으로 운영하던 철도문화전을 전국으로 확대한다.

코레일은 지난 16일부터 다음달 6일까지 전주역에서 ‘시간을 달리는 기차여행’을 주제로 철도문화전을 개최한다고 밝혔다.

이번 전시는 전국순회전의 첫 행사로, 전주역과 전라선의 역사부터 기차여행의 추억과 철도문화를 시민들에게 소개하기 위해 마련됐다.

개막식에는 김태승 코레일 사장과 김윤덕 국회의원, 조지훈 전주시장, 김규종 코레일 홍보대사 등 100여명이 참석했다.

전주역 1층과 3층에 마련된 전시장에서는 가락국수와 간식카트 등 추억의 철도 식문화를 체험하고 역장과 역무원 제복도 입어볼 수 있다.

전시는 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 관람할 수 있다.

전시기간에는 전라선 일반열차를 하루 5000원에 무제한 이용할 수 있는 ‘전라선 하루패스’도 운영한다. 이용대상은 ITX-새마을과 ITX-마음, 무궁화호다.

개막식 이후에는 주행·제동장치를 교체하고 객실 내·외부를 새롭게 단장한 무궁화호 열차 시승 행사도 진행됐다.

코레일은 이번 전시를 시작으로 철도문화콘텐츠를 전국으로 확대하고 철도역을 지역 역사와 관광을 연결하는 문화공간으로 발전시킬 계획이다.