▲민경원 신임 한국영화학회장 ⓒ순천향대학교

순천향대학교 공연영상학과 민경원 교수가 한국영화학회 22대 회장으로 선출됐다.

순천향대는 최근 한국외국어대학교 대학원 브릭스홀에서 열린 ‘2026 한국영화학회 공동학술대회’ 및 정기총회에서 민 교수가 회원 투표를 통해 차기 회장으로 선출됐다고 17일 밝혔다.

민 교수는 앞으로 2년간 수석부회장과 편집위원장으로 학회 운영에 참여한 뒤 2029년부터 2년간 회장직을 수행한다.

민 교수는 영화 연구와 교육, 창작 분야에서 폭넓게 활동해온 영화학자이자 감독이다.

주요 저·역서로는 『시네마토그라피: 촬영의 모든 것』, 『마스터 숏』, 『비주얼 스토리』, 『영화의 이해』 등이 있으며, 영화감독으로 서울독립영화제 대상을 수상했다.

또 미국 UCLA와 USC, 중국 베이징대학교에서 방문교수로 활동했으며 한국영화교육학회 회장과 한국문화예술교육진흥원 영화교육위원장 등을 역임했다.

한국영화학회에서는 2005년부터 국제학술이사와 총무이사, 대외협력이사 등을 맡아 학회 운영에 참여해 왔다.

민 교수는 이번 선거에서 회원 간 교류 확대와 한국영화 연구의 국제적 위상 강화, 신진 연구자 육성, 안정적인 재정 기반 마련 등을 주요 공약으로 제시했다.

민 교수는 “한국영화학회는 영화감독과 연구자, 평론가가 함께 만든 학회”라며 “이론과 창작, 교육과 산업을 연결하는 전통을 이어가며 세대와 학교, 지역을 아우르는 학회를 만들겠다”고 말했다.

한국영화학회는 영화학 연구와 학술 교류를 목적으로 설립된 학술단체로, 학술대회 개최와 학술지 발간, 출판 사업 등을 추진하고 있다.