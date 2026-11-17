▲ 제주의 한 식당이 내놓은 1인 세트. 제주 향토 음식인 접짝뼈국에 보통 여럿이 나눠 먹는 돔베고기를 조금 곁들였다. 혼자 온 여행객도 지역의 맛을 볼 수 있도록 메뉴를 다시 짜는 일이 필요하다. ⓒ프레시안(문상윤)

국가데이터처의 2025년 인구주택총조사에 따르면 우리나라 1인 가구는 824만 가구로 전체의 36.6%다. 혼자 사는 사람이 많아진 만큼 혼자 여행하는 사람도 늘었다. 트립어드바이저는 지난해 서울을 '혼자 여행하기 좋은 도시' 1위로 꼽았다. 그런데 올해 5월 미국 CNN 트래블의 한 기자는 서울의 식당 두 곳에서 혼자라는 이유로 입장을 거절당했다며 "혼자 여행한다는 죄로 두 번이나 식사를 거절당했다"고 썼다. 지난해 말에는 서울의 한 국숫집이 혼자 오는 손님을 받지 않는다는 안내문을 붙였다가 논란이 됐다. 혼자 여행하기 좋은 도시에서 혼자 밥 먹기는 여전히 쉽지 않다.

식당에도 사정이 있다. 서울 용산구의 한 닭갈비집 주인은 한 언론 인터뷰에서 점심에는 2인분씩 미리 조리해 두는데 1인분씩 팔면 남는 게 없고 테이블 회전율 때문에 혼자 오는 손님을 받기 어렵다고 말했다. 상권 분석 업체 나이스지니데이타에 따르면 전국 음식점 17만여 곳 가운데 1인 메뉴를 파는 곳은 지난해 3월 기준 10.4%에 그쳤다. 1년 전보다 0.7%포인트 늘었을 뿐이다. 현행법상 혼자 온 손님을 받지 않거나 2인분 이상을 주문하게 해도 제재할 근거는 없다.

식품과 조리의 눈으로 보면 '2인분 이상'이라는 관행에는 나름의 이유가 있다. 많은 한식이 처음부터 둘 이상이 함께 먹는 단위로 설계돼 있기 때문이다. 이 구조를 이해하지 않고 식당의 불친절만 탓하면 문제는 풀리지 않는다.

찌개와 전골을 예로 들어 보자. 끓는 국물에서 날아가는 수분의 양은 국물이 얼마나 많은지보다 냄비의 넓이와 끓이는 시간에 따라 정해진다. 2인분용 냄비에 국물을 절반만 붓고 같은 시간 끓이면 날아가는 물의 양은 비슷한데 남은 국물은 절반이니 졸아드는 비율이 두 배가 된다. 국물은 빨리 줄고 맛은 짜진다. 그렇다고 끓이는 시간을 줄이면 고기와 채소가 덜 익는다. 1인분을 2인분과 같은 맛으로 내려면 냄비와 화구부터 1인용으로 바꿔야 한다.

불판 요리도 비슷하다. 닭갈비 철판이나 고기 불판에 재료가 절반만 올라가면 빈자리가 지나치게 달아올라 양념이 눌어붙고 타기 쉽다. 생선조림이나 매운탕, 백숙처럼 한 마리 단위로 들어가는 재료는 아예 나눌 수가 없다. 생선 한 마리를 손질해 반만 쓰면 나머지는 그날 팔지 못하면 버려야 한다. 2인분 이상만 파는 메뉴 가운데 상당수는 이렇게 조리 도구와 식재료의 단위가 둘 이상을 기준으로 정해진 음식이다.

원가 구조도 혼자 온 손님에게 불리하다. 한식당의 반찬은 대개 손님 수가 아니라 한 상 단위로 나간다. 둘이 오든 혼자 오든 김치와 나물, 장아찌가 같은 가짓수로 깔린다. 한 상의 반찬 원가가 2000원이라고 가정하면 둘이 온 손님에게는 1인당 1000원이지만 혼자 온 손님에게는 2000원이 된다. 외식업체 매출에서 식재료비가 차지하는 비중이 40.7%에 이른다는 농림축산식품부의 2025년 외식업체 경영실태조사를 떠올리면 이 차이는 작지 않다. 4인용 식탁에 한 명이 앉으면 자리 효율도 떨어진다.

그러나 혼자 온 손님이 돈을 덜 쓰는 손님은 아니다. 예약 앱 캐치테이블의 '2026 혼밥 트렌드 리포트'에 따르면 올해 1~7월 1인 예약 건수는 1년 전보다 38.1%, 1인 대기 등록은 48.5% 늘었다. 혼자 하는 식사 예약의 67.7%는 1인당 5만 원 이상인 식당에서 이뤄졌다. 혼자 온 손님은 원하는 음식에 기꺼이 돈을 쓴다. 문제는 그 손님을 받을 수 있는 메뉴와 도구가 준비돼 있지 않다는 데 있다.

이 문제가 미식 관광에서 특히 아픈 이유가 있다. 지역을 대표하는 음식일수록 2인분 이상 메뉴인 경우가 많다. 닭갈비와 전골, 해물탕, 생선구이 정식처럼 여행객이 그 지역에 가서 먹고 싶어 하는 음식이 대부분 큰 냄비와 불판, 한 상 차림의 음식이다. 혼자 온 여행객이 이런 식당에서 거절당하면 갈 곳은 편의점이나 어느 도시에나 있는 프랜차이즈 식당이다. 그 지역에 와서 그 지역의 음식을 먹지 못하고 돌아가는 것이다.

해법은 식당에 1인분을 팔라고 요구하는 데서 끝나지 않는다. 1인분이 손해가 되지 않도록 메뉴와 도구를 다시 짜야 한다. 1인용 뚝배기와 작은 화로를 쓰면 국물이 졸아드는 문제와 불판이 타는 문제를 함께 줄일 수 있다. 반찬은 작은 그릇에 1인분씩 담아 내면 원가와 남는 음식을 함께 줄일 수 있다. 생선처럼 나눌 수 없는 재료는 반 마리 메뉴를 만들어 같은 날 다른 손님에게 나머지를 파는 방식도 있다.

혼자 온 손님에게 값을 조금 더 받아야 한다면 그 조건을 메뉴판에 미리 적어 두면 된다. '1인 주문 시 2000원 추가'처럼 미리 알린 값은 손님이 납득할 수 있지만 자리에 앉은 뒤에 듣는 추가 요금은 바가지로 받아들여진다. 점심의 가장 붐비는 시간에는 받기 어렵다면 그 시간도 함께 알리면 된다.

지자체가 나설 부분도 있다. 경남 남해군은 지난 6월 '1인 관광객 수용 태세 개선 계획'을 세워 혼자서도 식사할 수 있는 업소 목록을 군 누리집에 올려 매달 고치고 앞으로 '혼자 와도 좋은 식당'을 지정해 1인용 식탁과 의자, 1인 찬기를 지원하겠다고 밝혔다. 눈여겨볼 점은 지원의 내용이 홍보가 아니라 도구라는 점이다. 1인분을 손해 없이 팔게 하려면 식당의 그릇과 냄비부터 바뀌어야 하기 때문이다.

혼자 여행하는 사람은 앞으로 더 늘어날 것이다. 지역의 대표 음식을 둘이 와야만 맛볼 수 있다면 그 음식은 늘어나는 여행객의 절반을 처음부터 놓치는 셈이다. 혼자 온 손님에게도 그 지역의 맛을 내놓을 수 있도록 냄비와 그릇의 크기부터 다시 볼 때다.