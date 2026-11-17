▲충남도가 소나무재선충병 방제를 고사목 제거에서 선제적 확산차단으로 변경했다. 충남도 청사 전경 ⓒ프레시안DB

충남도가 소나무재선충병 방제의 중심을 고사목 제거에서 선제적 확산차단으로 전환했다.

충남도는 17일 재선충병 추가 감염을 막기 위해 예방 나무주사와 매개충 제거를 병행하는 집중 방제에 나섰다고 밝혔다.

도에 따르면 매개충이 유충 상태로 나무 안에 머무는 9월부터 이듬해 4월까지는 감염목과 매개충을 동시에 제거할 수 있는 핵심 방제 기간이다.

매개충이 활동하는 시기에 감염목을 벌채하면 오히려 인근 산림으로 확산할 우려가 있어 작업시기 선정이 중요하다.

예방나무주사 역시 매개충 활동이 시작되기 전인 겨울철에 완료해야 효과를 높일 수 있다.

도는 제한된 방제 기간에 확산차단 효과가 큰 지역부터 인력과 장비를 집중 투입하고 있다.

이에 따라 도심과 생활권 주변 일부 고사목 정비가 지연되고 있지만, 안전사고 위험이 높은 고사목은 우선 제거하고 있다고 설명했다.

안규원 충남도 산지관리과장은 “당장 눈에 보이는 고사목을 제거하는 것보다 추가 산림 피해를 막는 것이 시급하다”며 “도민 안전과 산림 보호를 위해 방제에 최선을 다하겠다”고 말했다.