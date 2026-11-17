▲구상 충남도 AI기본사회보건복지실장이 '고위험 발달장애 아동 돌봄체계 강화 대책'을 발표하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 고위험 발달장애 아동을 선제적으로 발굴하고 가족의 돌봄 부담을 줄이기 위한 종합대책을 추진한다.

구상 충남도 AI 기본사회보건복지실장은 17일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 ‘고위험 발달장애 아동 돌봄체계 강화 대책’을 발표했다.

도는 우선 도내 발달장애 아동의 57%가 거주하는 천안·아산·당진을 중심으로 가정방문 전수조사에 착수한다.

조사를 통해 아동의 생활 실태와 위험요인을 파악하고 양육지원, 가족 휴식, 행동 중재 등 필요한 서비스를 연계한 뒤 사후관리까지 실시할 계획이다.

특히 긴급돌봄센터를 추가 확보하고, 최중증 발달장애 아동에게 1대1 맞춤형 24시간 돌봄과 일상생활 훈련을 제공하는 ‘충남형 최중증 발달장애 아동 돌봄기관’ 설립을 추진한다.

또 천안·아산·서산·당진 등 4개 지역에 방과 후 돌봄 거점기관을 지정해 주말과 공휴일 돌봄 공백을 줄일 방침이다.

최중증 발달장애 아동에 대한 명확한 판단기준 마련 등 제도 개선도 정부에 건의한다.

의료지원 체계도 강화한다. 지역 의료기관과 협력해 발달장애인 거점병원 및 행동발달증진센터 지정을 추진하고, 개원을 앞둔 장애인가족 힐링센터는 고위험군 아동 보호자에게 우선 개방할 계획이다.

외출이 어려운 보호자를 위해 전문가가 직접 가정을 방문하는 심리상담 서비스도 도입한다.

구상 실장은 “이번 대책은 위기가정이 도움을 요청하기 전에 행정이 먼저 찾아가 필요한 서비스를 연결하는 데 중점을 뒀다”며 “지역사회와 전문가가 협력해 돌봄과 치료, 가족 지원에 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.