▲대전시교육청 전경 ⓒ대전시교육청

19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험에서 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 이용한 부정행위 단속이 강화된다.

대전시교육청은 17일 교육부 대응 방안에 따라 첨단 전자기기를 악용한 신종 부정행위를 차단하기 위해 시험장 감독 절차를 강화한다고 밝혔다.

이번 조치는 의류나 단추 등에 숨긴 초소형 카메라로 시험문제를 촬영하고, 스마트폰 AI로 분석한 정답을 초소형 이어폰으로 전달받는 방식의 부정행위를 예방하기 위한 것이다.

이에 따라 1교시와 3교시 본인 확인 및 시계 점검 과정에서 수험생의 단추와 옷깃, 소매 등을 추가로 확인한다.

시계 점검 시에는 수험생이 양쪽 소매를 직접 걷어 보이면 감독관이 육안으로 확인하며, 별도의 점검 시간 없이 기존 절차 안에서 진행한다.

기존 스마트 안경 점검을 담당하던 전담 감독관의 확인 대상도 초소형 카메라와 이어폰까지 확대한다.

또 쉬는 시간에 개인 가방 등 소지품은 시험실 내부가 아닌 외부 지정 장소에 보관하도록 했다.

초소형 전자기기를 이용한 부정행위가 적발되면 해당 시험이 무효 처리되며, 수사 의뢰 등 형사 조치가 이뤄질 수 있다. 감독관의 확인 요구에 응하지 않는 경우도 부정행위로 처리된다.

오석진 대전시교육감은 “모든 수험생이 공정한 조건에서 실력을 발휘할 수 있도록 점검 절차를 강화했다”며 “수험생 불편을 최소화하면서 신속하게 점검할 수 있도록 협조를 부탁드린다”고 말했다.