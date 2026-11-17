경남 함양군은 2027년 농번기 외국인 계절근로자 확보를 위해 베트남 동나이시와 다낭시에서 총 500명의 근로자를 1차 선발했다고 17일 밝혔다.

함양군 방문단은 지난 13일 동나이시에서 첫 번째 현지 면접을 실시한 데 이어 16일 다낭시에서 두 번째 면접을 진행하며 두 지역의 1차 선발 일정을 마무리했다.

공태영 농축산과장은 "농업 분야에서 1년 이상 일한 경험이 있는 지원자들을 대상으로 농업 경력과 근로 의지·의사소통 능력 등을 종합적으로 평가하고 기초체력 검사를 거쳐 250명을 1차 선발했다"며 "다낭시 관계자들과 근로자 입국 시기·비자 발급·사전교육 등 실무 사항을 협의하고 안정적인 인력 도입을 위한 협력 방안을 논의할 예정이다"고 말했다.

▲베트남 계절근로자 현지 면접을 마무리하고 기념촬영하고 있다. ⓒ함양군

공 과장은 또 "1차 선발된 근로자들을 대상으로 한국어와 농작물 재배 관련 교육을 실시하고 12월 초 2차 평가를 거쳐 동나이시와 다낭시에서 각각 200명씩 총 400명을 선발할 계획이다"면서 "이후 농가의 인력 수요와 농장주의 선택을 반영해 최종 선발 인원을 확정할 예정이다"고 덧붙였다.

그러면서 "농가에 필요한 인력을 안정적으로 공급할 수 있도록 준비하겠다"고 의미를 부여했다.