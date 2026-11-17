▲대구중구가 ‘제22회 대한민국 지방자치경영대전’ 지역특화자원 개발 분야에서 ‘Stay in the Alley, 근대골목의 밤과 체험’ 정책으로 우수상인 문화체육관광부 장관상을 수상하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구가 지역의 역사문화자원을 활용한 관광 콘텐츠 개발과 취약계층 지원을 통해 도심의 활력을 높이고 지역 공동체의 온기를 더하고 있다.

중구는 ‘제22회 대한민국 지방자치경영대전’ 지역특화자원 개발 분야에서 ‘Stay in the Alley, 근대골목의 밤과 체험’ 정책으로 우수상인 문화체육관광부 장관상을 수상했다고 17일 밝혔다.

대한민국 지방자치경영대전은 지방자치단체의 창의적이고 우수한 시책을 발굴해 확산하기 위한 전국 단위 정책 경진대회로서, 올해는 민생 안정과 지역 활력 제고, 지역 청년 지원, 지역특화자원 개발 등 4개 분야에서 모두 31개 기관이 수상했다.

중구는 2008년부터 근·현대 역사문화자원을 활용한 ‘근대로의 여행 골목투어’를 운영해 왔으며, 현재 88명의 골목문화해설사가 활동중 이며, 연간 170만 명이 찾는 지역 대표 관광브랜드로 자리 잡았다.

이번 수상은 기존 골목투어에 야간관광과 참여형 체험 콘텐츠를 결합해 관광객이 골목을 단순히 둘러보는 데서 그치지 않고 머물며 즐길 수 있도록 한 점에서 높은 평가를 받았다.

대표 프로그램인 ‘근대골목 밤마실’은 골목문화해설사와 함께 근대골목을 걸으며 야간 개방 시설과 공연, 체험을 즐기는 투어다. 여기에 4개 관광거점을 연결한 ‘릴레이 체험존’을 운영해 관광객들이 골목 곳곳을 방문하고 다양한 체험을 이어갈 수 있도록 했다.

특히 ‘근대골목 밤마실’은 2023년 제19회 대한민국 지방자치경영대전에서도 문화체육관광부 장관상을 받은 바 있다. 이번에는 야간관광에 체험 콘텐츠를 더해 정책을 발전시킨 성과까지 인정받으며 중구의 관광 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

이와 함께 지역사회에서는 취약계층을 위한 나눔도 이어졌다.

▲데레사신협이 지난 16일 신협사회공헌재단이 주관하는 ‘온누리에 사랑을 캠페인’을 통해 선정된 중구 취약계층에 성금 200만 원을 전달하고 있다ⓒ대구 중구

데레사신협은 지난 16일 신협사회공헌재단이 주관하는 ‘온누리에 사랑을 캠페인’을 통해 선정된 중구 취약계층에 성금 200만 원을 전달했다.

성금 전달식은 삼덕동 행정복지센터에서 배상국 데레사신협 이사장과 서용숙 상임이사, 지원 대상자 등이 참석한 가운데 진행됐으며, 성금은 대상자의 경제적 부담을 덜기 위한 생계자금 등으로 사용될 예정이다.

‘온누리에 사랑을 캠페인’은 신협 임직원이 지역사회의 어려운 이웃을 직접 발굴하고 지원하는 신협의 대표 사회공헌활동이다. 데레사신협은 제도적 지원의 손길이 닿지 않는 복지 사각지대 이웃을 찾아 지속적인 나눔을 실천하겠다는 뜻을 밝혔다.

배상국 이사장은 “도움이 필요하지만 지원받지 못하는 복지 소외계층을 위해 앞으로도 다양하고 지속적인 사회공헌활동을 펼치겠다”고 말했다.

류규하 중구청장은 “근대골목의 밤과 체험을 함께 만들어 온 골목문화해설사와 주민들의 노력이 인정받아 뜻깊다”며, “앞으로도 골목마다 특색 있는 관광 콘텐츠를 발굴하고 지역 상권과 연계해 도심 관광 경쟁력을 높이겠다”고 밝혔다.

이어 “어려운 이웃을 위해 따뜻한 나눔을 실천한 데레사신협에도 감사드린다”며, “이번 성금이 취약계층에 실질적인 도움이 되고 지역사회에 나눔 문화가 더욱 확산하는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.