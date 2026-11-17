▲서구청 전경 ⓒ대전 서구

대전 서구가 지역 내 모든 초등학교와 특수학교 주변을 아동보호구역으로 지정했다.

서구는 17일 아동 대상 범죄 예방과 안전한 통학환경 조성을 위해 초등학교와 특수학교 42곳 주변을 아동보호구역으로 지정·고시했다고 밝혔다.

아동보호구역은 아동복지법에 따라 학교와 보육시설, 도시공원 등 아동이용시설 주변에 폐쇄회로(CC)TV 등 방범 시설을 집중 설치·관리하는 제도다.

서구는 지난해 12월 ‘대전광역시 서구 아동보호구역 운영 조례’를 제정한 뒤 교육청과 서부·둔산경찰서 등 관계기관 협의를 거쳐 지정 대상지를 선정했다.

현장 실태조사와 범죄 발생 현황 등을 분석해 지역 내 초등·특수학교 42곳을 1단계 우선 지정 대상으로 확정했다.

서구는 이번 지정을 시작으로 2028년까지 3년에 걸쳐 아동보호구역을 단계적으로 확대할 계획이다.

내년에는 유치원과 어린이집 등 보육시설 주변을 추가 지정하고, 2028년에는 아동 이용이 많은 도시공원까지 확대한다.

또 경찰서와 교육청 등 관계기관과 협력해 방범 시설 관리와 순찰을 강화하고 범죄 예방을 위한 정보 공유도 지속할 방침이다.

전문학 서구청장은 “이번 지정은 범죄 발생 후 대응하는 방식에서 벗어나 위험요소를 사전에 차단하는 예방체