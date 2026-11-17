▲대전청년의회 워크숍에서 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전청년내일재단

대전청년의회가 청년의원 워크숍을 시작으로 본격적인 정책 발굴 활동에 나섰다.

대전청년내일재단은 지난달 출범한 제1대 대전청년의회가 청년정책 발굴과 시범사업 추진, 예산 반영 등을 통해 ‘청년특별시 직·주·락’ 실현에 나선다고 17일 밝혔다.

대전청년의회는 청년들이 일자리와 주거, 문화 등 주요 정책의 설계부터 실행과 평가까지 직접 참여하는 기구다.

앞서 지난달 29일 유성구 드림아레나에서 열린 출범식에는 허태정 대전시장과 시의원, 청년의원 등 120여명이 참석했다.

청년의원 95명은 지원자 601명 가운데 성별과 자치구, 사회적 배려 대상자 등을 고려한 층화 추첨방식으로 선발됐다.

이들은 진로탐색·사회진입·경력형성·가족형성 등 4개 분과로 나뉘어 활동한다.

이번 워크숍에서는 정책 발굴과 숙의 토론 관련 특강, 분과별 협력 프로그램 등을 통해 정책 제안 역량을 강화했다.

청년의회는 이달 분과별 회의에서 운영 규정안을 검토하고 다음 달 총회에서 의장단을 선출할 예정이다.

이후 청년의회 시범사업과 주민참여예산 청년 숙의형 사업을 확정해 청년들의 제안이 실제 정책과 예산에 반영되도록 추진할 계획이다.

민병권 대전청년내일재단 대표이사는 “청년특별시 직·주·락은 청년들의 목소리가 더해질 때 완성된다”며 “청년들의 아이디어가 실질적인 정책으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.