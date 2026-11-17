▲대구예술문화단체총연합회 ‘대구예술제 기획전’전시실ⓒ대구예술문화단체총연합회

그림 한 점 앞에서 발길을 멈추고, 시화에 담긴 문장을 읽다가 사진 속 풍경을 들여다본다. 전시장을 옮기면 건축작품이 기다리고, 마지막 공간에서는 오래된 영화의 흔적과 마주하는 대구 예술인들의 다양한 작품세계를 한자리에서 만날 수 있는 전시가 펼쳐진다.

(사)대구예술문화단체총연합회(회장 강정선)는 오는 24~29일까지 대구문화예술회관 6~13전시실에서 ‘대구예술제 기획전’을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 전시는 지난 10월 열린 대구예술제의 후속 행사이자 올해 마지막 기획전으로, 대구예총 소속 전시 분야 5개 회원단체가 참여해 모두 200여 점의 작품을 선보인다. 이는 미술과 건축, 문학, 사진, 영화 등 장르가 다른 작품들을 한 공간에서 감상할 수 있다는 점이 특징이다.

전시장은 분야별로 나뉘어 관람객을 맞는다.

6~7전시실에는 미술작품 50여 점이 걸리고, 8전시실에서는 건축작품 30여 점을 만날 수 있으며, 9~10전시실에는 대구문인협회 회원들의 시화 60여 점이 전시돼 글과 그림이 어우러진 작품세계를 보여주며, 11~12전시실에서는 사진작품 50여 점이 관람객의 시선을 붙잡는다.

특히 13전시실은 영화 애호가들의 관심을 끌 만하다.

대구경북영화인협회가 제작한 영화 ‘저 하늘에도 슬픔이’ 관련 포스터와 자료가 전시돼 작품의 제작 기록과 당시 영화의 흔적을 살펴볼 수 있다. 미술과 사진 등 시각예술 작품을 감상하는 데서 나아가 지역 영화의 역사까지 돌아볼 수 있도록 구성했다.

개막식은 오는 24일 대구문화예술회관 중정홀에서 대구예총 회원 등 100여 명이 참석한 가운데 기념 커팅식으로 진행된다.

축하 공연도 준비됐다. 대구국악협회 소속 엄윤숙·엄현숙 씨가 가야금과 해금 연주를 들려주고, 한국무용가 엄선민 씨는 ‘한영숙류 태평무’를 선보인다. 전시뿐 아니라 국악과 전통무용까지 더해 개막식의 볼거리를 마련한다.

강정선 대구예총 회장은 “이번 기획전은 지난달 공연 분야에 이어 마련된 올해 마지막 행사”며, “다채로운 전시 작품을 통해 대구지역 시각예술 분야의 우수성과 성과를 시민들이 한곳에서 감상할 수 있도록 알차게 준비했다”고 말했다.

작품마다 표현 방식은 다르지만 지역 예술인들이 오랜 시간 쌓아온 창작의 결과물이라는 점에서는 하나로 이어지는 이번 전시는 시민들이 일상에서 접하기 쉽지 않았던 다양한 예술 장르를 가까이에서 만나고, 대구 예술의 현재를 살펴보는 자리가 될 전망이다.