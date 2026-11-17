▲대구수성대 노인복지재활전공이 최근 경산시 유하우스 주간보호센터에서 ‘기억을 깨우고, 행복을 채우다’를 주제로 ‘마음의 영양소’ 노인교구를 활용한 인지능력 향상 봉사활동을 펼치고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성대

어르신들이 색색의 교구를 손에 들고 기억을 더듬으며 문제를 풀어간다. 옆에서는 대학생들이 눈높이를 맞춰 설명하고 격려한다. 단순한 놀이처럼 보이지만 어르신들에게는 기억력을 자극하는 활동이고, 학생들에게는 교실에서 배운 노인돌봄 지식을 현장에서 실천하는 배움의 시간이다.

대구 수성대학교 보건복지경영학부 노인복지재활전공 학생들이 지역 어르신들의 건강한 일상을 돕기 위해 현장 봉사에 나섰다.

수성대 노인복지재활전공은 최근 경산시 유하우스 주간보호센터에서 ‘기억을 깨우고, 행복을 채우다’를 주제로 ‘마음의 영양소’ 노인교구를 활용한 인지능력 향상 봉사활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

이날 봉사에는 김현정 학부장을 비롯한 지도교수와 재학생 등 22명이 참여해, 어르신들의 인지기능 유지와 향상, 정서적 안정에 도움을 주는 동시에 학생들이 전공에서 익힌 지식과 기술을 실제 돌봄 현장에서 경험하도록 마련됐다.

학생들은 노인교구를 활용해 어르신들의 기억력과 집중력, 문제해결 능력을 자극하는 다양한 활동을 진행했으며, 특히 일방적으로 프로그램을 진행하기보다 어르신 한 분 한 분의 속도와 반응에 맞춰 활동을 돕고 대화를 나누며 자연스럽게 교감을 이어갔다.

아울러 학생들에게도 이번 봉사활동은 책으로 배운 내용을 현장에서 확인하는 기회가 됐다. 노인돌봄과 인지능력 향상에 관한 이론이 실제 어르신들의 반응과 만나는 과정에서 전공 지식의 필요성과 현장 실무의 중요성을 체감했다.

▲대구수성대 노인복지재활전공이 최근 경산시 유하우스 주간보호센터에서 ‘기억을 깨우고, 행복을 채우다’를 주제로 ‘마음의 영양소’ 노인교구를 활용한 인지능력 향상 봉사활동을 펼치고 있다ⓒ대구수성대

봉사에 참여한 윤경선 학생은 “학교에서 배운 내용이 실제 어르신들을 위한 활동에 활용되는 모습을 보니 새롭고 보람 있었다”며, “이번 경험을 통해 전공 공부의 중요성을 다시 한번 느꼈고, 앞으로 더욱 열심히 배워야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

이번 활동은 대학의 전문교육을 지역사회 노인돌봄 현장과 연결했다는 점에서 의미가 있다. 초고령사회로 접어들면서 어르신들의 신체 건강뿐 아니라 인지기능 유지와 정서적 안정의 중요성도 커지고 있는 가운데, 학생들이 전공 역량을 지역사회에 나누는 실천형 교육 사례로 주목된다.

김현정 학부장은 “학생들이 전공지식을 지역사회에 환원하고 노인돌봄의 가치를 직접 체험하는 뜻깊은 시간이었다”며, “앞으로도 노인교구를 활용한 인지능력 향상과 정서지원 활동이 지역사회 통합돌봄과 연계돼 어르신들의 건강하고 행복한 노후생활을 지원하는 데 실질적으로 활용되기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 수성대학교 노인복지재활전공은 사회복지와 노인돌봄·재활 분야의 전문인재 양성을 위해 지역 복지기관과 연계한 현장 중심 교육과 사회공헌 활동을 이어가고 있다.