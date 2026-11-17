▲대전 보문종합사회복지관 로비에 주민들이 차린 '가상 카페 보문' 시음회 현장 ⓒ프레시안(이재진 기자)

대전 보문종합사회복지관이 주민들이 직접 만든 커피를 이웃과 나누는 특별한 행사를 열었다.

복지관 주민모임 ‘가상카페 보문’에 참여하는 주민 5명은 17일 일일 바리스타로 나서 어르신 등 지역주민 100여명에게 직접 내린 커피를 대접했다.

지난해 9월에 이어 두 번째로 열린 이번 행사에서는 주민들이 그동안 배운 커피 추출기술을 선보이며 이웃들과 소통하는 시간을 가졌다.

‘가상카페 보문’은 복지관의 ‘우리동네 가상복지관’ 사업 가운데 하나로, 주민 생활권에 거점공간을 마련해 주민주도 프로그램을 운영하는 사업이다.

언덕에 위치한 복지관의 접근성 문제를 보완하기 위해 2018년 석교동에서 시작했으며, 현재 부사동과 대사동, 문창동, 석교동 등 4개동으로 확대됐다.

부사동 주민모임은 동네 카페에서 월 2회 만나 원두의 특성과 혼합 방법, 핸드드립 추출기술 등을 익혀왔다.

이번 행사를 앞두고는 주민들이 직접 원두를 갈고 계량해 드립백을 제작하는 등 준비에도 참여했다.

커피를 맛본 주민들은 “시중 커피보다 맛있다”, “이웃이 직접 내려준 커피라 향이 더 좋다” 등의 소감을 전했다.

김효린 보문종합사회복지관 사회복지사는 “주민들이 꾸준히 익힌 기술을 100명이 넘는 이웃과 나눌 수 있었다”며 “배운 것을 지역사회에 환원하는 주민모임으로 자리 잡도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.