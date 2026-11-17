▲대전 동구청 대회의실에서 열린 ‘미래세대위원회 위원 위촉식’에서 황인호 동구청장과 위촉 위원들이 기념촬영을 하고 있다 ⓒ대전 동구

대전 동구가 저출생 대응과 미래세대 지원을 위한 정책 자문 체계를 강화한다.

동구는 17일 구청 대회의실에서 ‘미래세대위원회 위원 위촉식’을 열고 인구정책 전문가와 양육·교육 현장 관계자 등 10명을 위촉했다.

이번에 위촉된 위원은 신규 9명과 재위촉 1명으로, 오는 2028년 11월 14일까지 2년간 활동한다.

미래세대위원회는 ‘대전광역시 동구 인구정책 기본 조례’에 따라 인구정책 과제 발굴과 사업 추진, 관계기관 협력 등을 심의하는 기구다.

위원회는 당연직 9명과 구의원, 대학교수, 어린이집·학원 원장, 사회적협동조합 이사장, 학교운영위원장 등 위촉직 11명을 포함해 총 20명으로 구성됐다.

이날 위촉식에서는 위원장인 황인호 동구청장이 위촉장을 수여한 뒤 부위원장 선출과 주요 인구정책 현황 보고가 진행됐다.

위원들은 양육과 교육 현장에서의 경험을 바탕으로 저출생 대응과 미래세대 지원 방안에 대한 의견을 나눴다.

황인호 동구청장은 “청년이 머물고 아이 키우기 좋은 동구를 만들기 위해 주거·일자리·돌봄 정책을 강화하겠다”며 “위원들도 현장의 목소리를 반영한 실질적인 정책 대안을 제시해 달라”고 말했다.