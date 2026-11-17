경북 울진군이 남북 10축(영덕~울진~삼척) 고속도로의 국가계획 반영을 위해 여야 정치권 주요 인사들과 잇따라 만나 협조를 요청하는 등 행정력을 집중하고 있다.

17일 울진군에 따르면 황이주 군수는 최근 권칠승 더불어민주당 정책위원회 의장을 만나 남북 10축 고속도로 건설의 필요성을 설명하고, 오는 12월 수립 예정인 제3차 고속도로 건설계획(2026~2030)에 반영될 수 있도록 지원을 요청했다.

이 자리에서 황 군수는 원전 10기가 위치한 국가 에너지 생산거점인 울진에 고속도로가 없는 현실을 설명하고, 청송IC~후포 고속도로 건설과 국도 36호선 4차로 확장 등 주요 교통 현안도 함께 건의했다.

황 군수는 앞서 국민의힘 박형수·더불어민주당 임미애 국회의원 등 여야 정치권 인사들을 만나 지역의 열악한 교통 여건을 설명하고 고속도로 건설에 대한 협조를 요청했다.

또 지난 8월 경북도지사에게 사업 지원을 건의한 데 이어 10월에도 경북도를 방문하는 등 중앙정부와 정치권, 광역자치단체를 대상으로 건의 활동을 이어왔다.

남북 10축 고속도로는 부산에서 강원 고성까지 동해안을 연결하는 국가간선도로망으로, 영덕~울진~삼척 117.9㎞ 구간이 연결되지 않은 상태다. 추정 사업비는 5조 6천701억 원에 달한다.

울진군은 고속도로 건설이 원전 비상상황에 대비한 주민대피와 재난 대응은 물론 물류·관광 활성화에도 필요한 핵심 기반시설이라는 입장이다.

군은 오는 12월 제3차 고속도로 건설계획 수립을 앞두고 여야 정치권과 정부, 경북도를 대상으로 국가계획 반영을 위한 협조 요청을 이어갈 방침이다.

황 군수는 “군민의 이익과 지역 발전 앞에 여야가 따로 있을 수 없다”며 “정부와 국회, 경북도 등 어디든 찾아가 협력하며 남북 10축 고속도로가 국가계획에 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.