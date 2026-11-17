▲17일 천안시청 일원에서 열린 천안시 자율주행버스 시승식에서 장기수 천안시장 등 참석자들이 자율주행버스 501번에 탑승해 시승하고 있다 ⓒ천안시

충남 천안시가 오는 23일부터 자율주행버스 운행에 들어간다.

천안시는 17일 천안시민의 종 일원에서 자율주행버스 시승식을 열고 본격적인 운행 계획을 발표했다.

이날 시승식에는 장기수 천안시장과 엄소영 천안시의회 의장, 자율주행 전문가, 시민 등 관계자들이 참석했다.

참석자들은 천안시청과 성성교차로 일부 구간을 운행하는 자율주행버스에 탑승해 주행 안전성과 승차감을 점검했다.

자율주행버스 501번은 오는 23일부터 내년 4월 16일까지 KTX 천안아산역과 성성교차로 구간을 운행한다.

운행시간은 주말과 공휴일을 제외한 평일 오전 6시50분부터 오후 9시까지로, 하루 11회 운행하며 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다.

시는 이번 운행을 통해 직장인들의 출퇴근 교통 편의를 높이는 동시에 실제 도로 환경에서 자율주행기술의 안전성과 신뢰성을 검증할 계획이다.

천안서북경찰서도 원활한 운행을 지원하고 사고 발생 시 신속한 대응체계를 가동하기로 했다.

장기수 천안시장은 “이번 자율주행버스 운행은 미래 교통체계로 나아가는 중요한 계기”라며 “시민안전을 최우선으로 자율주행 기술을 고도화해 미래 모빌리티 선도도시로 발전시키겠다”고 말했다.