▲천안의료원 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 천안의료원의 의료수익과 병상가동률이 크게 개선된 것으로 나타났다.

천안의료원은 지난 16일 충남도의회 보건복지환경위원회 행정사무감사에서 올해 상반기 의료수익이 전년 동기보다 약 21억9000만원 증가했다고 밝혔다.

병상 가동률도 40.3%에서 70.5%로 상승했다.

의료원은 진료과별 환자수와 의료수익, 병상가동률을 점검하고 원가분석을 강화하는 등 경영개선을 추진하고 있다.

다만 인건비와 누적부채, 퇴직급여 적립 부담이 지속되는 만큼 진료 활성화와 비용 절감을 병행해 재정건전성을 확보할 방침이다.

필수의료 기능도 강화한다. 응급실과 중환자실, 수술실 간 진료 연계를 확대하고 지역응급의료센터 승격을 중장기 목표로 전문 인력과 시설·장비를 확충할 계획이다.

이날 감사에서는 간호인력 부족과 의약품 대금 지급 지연, 응급실 운영비 부담 등이 주요 현안으로 제기됐다.

의료원은 육아휴직 등에 따른 인력공백을 해소하기 위해 간호인력 탄력정원 20명을 확보하고 채용절차를 진행 중이라고 설명했다.

특히 응급실 이용자의 약 83%가 천안시민이며, 응급실 운영에 따른 공익적 손실이 약 20억원에 달한다며 천안시 등과 운영비 지원을 협의하고 있다고 밝혔다.

의약품과 의료물품 미지급금 해소를 위해서는 중앙정부에 약 20억원의 지원을 신청한 상태다.

충남도는 이달 말까지 도내 4개 의료원의 단기·중장기 경영개선 대책을 마련할 계획이다.

김대식 천안의료원장은 “행정사무감사에서 제시된 권고사항을 충실히 반영하겠다”며 “재정건전성을 회복하고 응급·중환자·수술진료 역량을 강화해 충남북부권의 신뢰받는 공공병원으로 자리매김하겠다”고 말했다.