공공건축사업 지연에 따른 1,800억 원 추가 부담 우려…구제역 방역·어업인 지원책도 주문

경북도의회 서재원 의원(포항)이 지난 9일부터 13일까지 진행된 2026년도 농수산위원회 행정사무감사에서 ‘농업·축산·수산’ 분야의 주요 정책과 사업 추진 실태를 점검하고 개선책 마련할 것을 촉구했다.

서 의원은 농업 분야에서 소비시장 변화에 대응하기 위한 아열대 작물 연구 확대와 연구성과의 농가 보급 필요성을 강조했다.

영농도우미 사업의 활용도를 높이고 농작물재해보험 가입을 확대해 농업인의 경영 안정성을 확보해야 한다는 점도 지적했다.

특히 농업기술원 상주 이전 등 농수산위원회 소관 5개 대형 공공건축사업의 장기 지연 문제를 집중적으로 제기했다.

사업 지연으로 1,800억 원 이상의 추가 재정 부담이 예상되는 만큼, 초기 단계부터 충분한 검토와 행정절차를 진행하고 관계부서 간 협력체계를 강화해야 한다고 주문했다.

축산 분야에서는 11년 만에 발생한 구제역의 원인을 면밀히 분석하고 기존 방역체계의 실효성을 재점검해야 한다고 강조했다.

동물위생시험소와 축산기술연구소의 연구실 안전관리 강화와 스마트축산 연구 확대, 기술의 농가 현장 보급을 통한 생산성 향상도 주요 과제로 제시했다.

수산 분야에서는 고수온에 따른 양식장 피해 예방과 스마트 양식기술 확산, 청년·여성 어업인 육성 방안을 점검했다.

특히 포항 구룡포항을 비롯한 동해안 어업 현장의 어획량 감소에 대응하기 위해 어선 감척사업의 국비 확보와 지원 확대가 필요하다고 강조했다.

아울러 영일만항 활성화를 위한 화물 유치 확대와 북극항로 대응전략 마련도 주문했다.

항만 개발을 지역 해양산업과 연계하고 국제 물류환경 변화에 대응할 수 있는 중장기 발전전략이 필요하다는 지적이다.

서 의원은 “행정사무감사는 도민의 세금으로 추진되는 정책이 제대로 작동하는지 확인하고 개선하는 과정”이라며 “농어업인이 현장에서 체감할 수 있는 변화가 중요하다”고 강조했다.

이어 “농어업인의 어려움이 단순한 의견 전달에 그치지 않고 실질적인 정책과 예산으로 이어질 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 말했다.