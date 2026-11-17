충남 아산시가 인구 50만 자족도시 건설에 대비해 상·하수도 기반시설 확충에 나선다.
임이택 아산시 수도사업소장은 17일 브리핑을 열고 2040년까지 생활·공업용수 공급체계를 강화하고 하수처리시설 확충과 도시침수 예방사업을 단계적으로 추진한다고 밝혔다.
시는 이달 초 기후에너지환경부로부터 수도정비기본계획 변경 승인을 받아 2040년까지 생활용수 하루 22만 톤, 공업용수 하루 30만 톤을 확보하기 위한 중장기 계획을 확정했다.
이를 위해 2030년까지 1238억원을 투입해 배수지 3곳과 가압장 7곳, 상수관로 41㎞를 확충한다.
주요 사업은 배방휴대지구 용수공급시설 192억원, 탕정·음봉 등 동부권 용수공급시설 711억원, 용화2배수지 신설 250억원 등이다.
송악면에는 85억원을 투입해 2027년까지 상수관로 17㎞와 가압장 5곳을 설치한다.
노후 상수관로 62.5㎞를 정비하는 현대화 사업도 추진한다. 올해 온양2·4·5동 일원 8㎞ 구간 공사에 착수했으며, 누수 관리와 수질 검사도 강화할 계획이다.
하수처리시설 확충에는 총 2355억원을 투입한다.
아산신도시 공공하수처리시설은 올해 말 1단계 증설을 마치면 하루 처리능력이 기존 4만5000톤에서 7만3000톤으로 늘어난다. 2단계 사업까지 완료되면 하루 9만8000톤을 처리할 수 있다.
둔포·영인 등 북부권 처리시설을 증설하고 구성·창용·신봉·쌍용 등 농촌지역에도 소규모 공공하수처리시설을 확충한다.
또 2136억원을 투입해 12개 하수관로 정비사업을 추진하고 하수도 보급률 99% 달성을 목표로 도시와 농촌 간 기반시설 격차를 줄일 방침이다.
집중호우에 따른 도시침수 예방에도 1671억원을 투입한다.
배방과 모종·용화, 온양2동, 온양5동·온천동 등 4개 지구에 우수관로와 빗물펌프장 등을 설치한다.
배방지구는 이달 말 준공 예정이며, 원도심 3개 지구는 2028년부터 2030년까지 순차적으로 공사를 마칠 계획이다.
지난해 집중호우 피해가 발생한 도고면 기곡리 등 3개 지구에 대한 하수도 정비 대책도 마련했다. 특히 기곡리 도시침수 대응사업은 국비 216억원을 확보했다.
임이택 수도사업소장은 “상·하수도는 시민생활을 지탱하는 기본기반시설”이라며 “안정적인 수돗물 공급과 침수피해 예방을 통해 시민이 안심할 수 있는 생활환경을 조성하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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