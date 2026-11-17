▲임이택 아산시 수도사업소장이 브리핑하고 있다 ⓒ아산시

충남 아산시가 인구 50만 자족도시 건설에 대비해 상·하수도 기반시설 확충에 나선다.

임이택 아산시 수도사업소장은 17일 브리핑을 열고 2040년까지 생활·공업용수 공급체계를 강화하고 하수처리시설 확충과 도시침수 예방사업을 단계적으로 추진한다고 밝혔다.

시는 이달 초 기후에너지환경부로부터 수도정비기본계획 변경 승인을 받아 2040년까지 생활용수 하루 22만 톤, 공업용수 하루 30만 톤을 확보하기 위한 중장기 계획을 확정했다.

이를 위해 2030년까지 1238억원을 투입해 배수지 3곳과 가압장 7곳, 상수관로 41㎞를 확충한다.

주요 사업은 배방휴대지구 용수공급시설 192억원, 탕정·음봉 등 동부권 용수공급시설 711억원, 용화2배수지 신설 250억원 등이다.

송악면에는 85억원을 투입해 2027년까지 상수관로 17㎞와 가압장 5곳을 설치한다.

노후 상수관로 62.5㎞를 정비하는 현대화 사업도 추진한다. 올해 온양2·4·5동 일원 8㎞ 구간 공사에 착수했으며, 누수 관리와 수질 검사도 강화할 계획이다.

하수처리시설 확충에는 총 2355억원을 투입한다.

아산신도시 공공하수처리시설은 올해 말 1단계 증설을 마치면 하루 처리능력이 기존 4만5000톤에서 7만3000톤으로 늘어난다. 2단계 사업까지 완료되면 하루 9만8000톤을 처리할 수 있다.

둔포·영인 등 북부권 처리시설을 증설하고 구성·창용·신봉·쌍용 등 농촌지역에도 소규모 공공하수처리시설을 확충한다.

또 2136억원을 투입해 12개 하수관로 정비사업을 추진하고 하수도 보급률 99% 달성을 목표로 도시와 농촌 간 기반시설 격차를 줄일 방침이다.

집중호우에 따른 도시침수 예방에도 1671억원을 투입한다.

배방과 모종·용화, 온양2동, 온양5동·온천동 등 4개 지구에 우수관로와 빗물펌프장 등을 설치한다.

배방지구는 이달 말 준공 예정이며, 원도심 3개 지구는 2028년부터 2030년까지 순차적으로 공사를 마칠 계획이다.

지난해 집중호우 피해가 발생한 도고면 기곡리 등 3개 지구에 대한 하수도 정비 대책도 마련했다. 특히 기곡리 도시침수 대응사업은 국비 216억원을 확보했다.

임이택 수도사업소장은 “상·하수도는 시민생활을 지탱하는 기본기반시설”이라며 “안정적인 수돗물 공급과 침수피해 예방을 통해 시민이 안심할 수 있는 생활환경을 조성하겠다”고 말했다.