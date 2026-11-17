경북 경주시는 세계 11개국의 가속기 전문가 300여 명이 경주에 모여 연구성과를 공유하고 대형가속기의 발전 방향을 논의한다고 밝혔다.

한국원자력연구원 양성자과학연구단이 주최하고 포항가속기연구소와 기초과학연구원 중이온가속기연구소 등 국내 주요 연구기관이 공동 주관하는 ‘제28회 국제 가속기 및 빔 이용 컨퍼런스(ICABU2026)’는 지난 16일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 개막해 18일까지 열린다.

1997년 시작돼 올해 28회째를 맞은 이번 행사에서는 초청강연과 약 150편의 학술논문 발표가 진행된다.

참석자들은 양성자·방사광·중이온가속기와 중입자치료기 등 주요 연구시설의 운영 현황을 공유하고, 대형가속기의 중장기 발전 방향과 연구협력 방안을 논의한다.

마지막 날인 18일에는 일반 시민을 위한 대중 과학강연과 미래 과학인재를 위한 ‘잡 매칭(Job Matching)’ 진로 멘토링이 열린다.

멘토링에는 한국원자력연구원과 포항가속기연구소 등 8개 기관이 참여한다.

경주시는 이번 행사가 국내외 가속기 전문가 간 연구협력과 첨단 과학기술 분야의 국제교류를 확대하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

자세한 행사 내용은 ICABU2026 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

주낙영 경주시장은 “이번 행사가 국제적인 연구협력과 학술교류를 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “경주가 국제회의 도시로서 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.