늦가을의 쌀쌀한 바람이 불어오는 17일 전북자치도 김제시청에 지역사회를 훈훈하게 덥히는 따뜻한 나눔의 발걸음이 잇따랐다.

이날 하루 동안 지역 내 주요 직능단체인 전주김제완주축협과 김제시의사회가 각각 고향사랑기부금과 이웃돕기 성금을 기탁하며 총 720만 원의 온정을 모았다.

단순한 금전적 지원을 넘어 지역 경제의 버팀목과 시민 건강의 파수꾼들이 한마음으로 '상생'을 실천했다는 점에서 그 의미가 깊다.

▲전주김제완주축협 520만 원의 고향사랑기부금 기탁 ⓒ김제시

가장 먼저 나눔의 포문을 연 곳은 전주김제완주축협이다. 평소 김제 축산업 발전과 지역 경제 활성화에 앞장서 온 축협 임직원 52명은 김제시의 발전을 응원하기 위해 자발적으로 십시일반 정성을 모았다. 이렇게 마련된 520만 원의 고향사랑기부금은 임직원 한 사람 한 사람의 애향심이 고스란히 담긴 결실이다.

김창수 조합장은 “김제시가 더욱 살기 좋은 도시로 도약하기를 바라는 임직원들의 따뜻한 마음을 모았다”며 “앞으로도 지역 사회와 상생하며 김제시 발전에 든든한 힘이 되겠다”고 전했다.

▲ 김제시의사회 이웃돕기 성금 200만 원 기탁ⓒ김제시

이어 김제시의사회도 지역 내 복지 사각지대를 밝히는 온정의 손길을 보탰다. 김제시의사회가 기탁한 이웃돕기 성금 200만 원은 초록우산 전북지역본부와 함께 추진하는 2026년 가족돌봄아동 지원사업 ‘김제시와 함께돌봄’에 쓰일 예정이다.

아픈 가족을 돌보느라 또래처럼 일상을 누리지 못하는 아이들이 돌봄의 무게를 덜고 건강한 성장을 이어갈 수 있도록 돕기 위함이다.

조양동 김제시의사회장은 “작은 정성이지만 가족돌봄아동들에게 희망과 힘이 되기를 바란다”며 “의료 현장은 물론 지역사회의 어려운 이웃을 살피는 데도 늘 함께하겠다”고 밝혔다.

지역사회의 든든한 두 축이 보여준 연이은 나눔에 김제시도 깊은 감사를 표했다.

정성주 김제시장은 “농생명 도시 김제의 든든한 파트너인 전주김제완주축협 임직원분들과 시민 건강을 위해 헌신하는 김제시의사회가 보여주신 상생의 본보기에 진심으로 감사드린다”며 “기탁해주신 귀한 뜻이 시민들의 더 나은 내일로 이어지고 아이들이 촘촘한 돌봄 체계 속에서 꿈을 키워나갈 수 있도록 시정에 최선을 다하겠다”고 화답했다.