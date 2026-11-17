경북교육청이 초등학교 교사들의 수업 전문성을 높이고 학교 현장의 자율적인 장학 활동을 지원하기 위해 ‘초등 현장 맞춤형 지원 장학 자료집’ 개발에 나섰다.

17일 경북교육청에 따르면 이번 자료집은 학교와 교원이 각자의 교육환경과 필요에 맞춰 자율장학을 운영하고, 교육지원청의 지원을 보다 쉽게 활용할 수 있도록 마련된다. 자료집은 2027학년도 새 학년 준비 시기에 맞춰 내년 2월 일선 학교에 보급될 예정이라고 밝혔다.

자료집에는 같은 학년 교사들이 함께 수업을 설계하고 교원학습공동체를 통해 수업 경험을 나누는 방법과 신규·저경력 교사의 수업 전문성을 높이기 위한 ‘수업지기’ 심층 수업 컨설팅 운영 방안 등이 담길 예정이다.

특히 ‘수업지기’는 희망 교사들이 짝을 이뤄 수업을 함께 연구하는 동료형과 수업 전문가가 신규·저경력 교사를 지원하는 멘토링형으로 구분해 운영된다. 이를 통해 교사들이 수업 과정에서 겪는 어려움을 함께 해결하고 실질적인 교수·학습 역량을 높일 수 있도록 지원한다.

또한 교내 자율장학과 교육지원청 지원 장학의 유형별 목적, 참여 대상, 운영 절차 등을 체계적으로 정리해 학교와 교사가 필요한 장학 지원을 손쉽게 선택하고 활용할 수 있도록 구성할 계획이다.

수업 나눔 과정에서는 학생의 참여와 배움을 중심으로 수업을 분석하고, 동료 교사 간 협의를 통해 개선점을 도출해 다음 수업에 반영하는 실천 중심의 장학 방법도 제시한다.

학교 규모와 교육환경에 따른 맞춤형 운영 사례도 포함된다. 소규모학교는 인근 학교의 같은 학년 교사들과 공동으로 수업을 설계하고 공유하는 방식을, 복식학급은 학년별 학습 목표와 활동 특성을 고려한 수업 운영 방법을 참고할 수 있도록 할 예정이다.

이와 함께 학교에서 기존에 작성한 교육과정 운영 계획과 수업 자료를 최대한 활용하도록 하고, 장학 신청서와 사전 협의 기록지 등 각종 실무 서식도 학교 실정에 맞게 수정해 사용할 수 있도록 제공한다.

경북교육청은 자료집이 완성되면 도내 교육지원청과 초등학교에 인쇄본을 배부하는 한편, PDF 자료와 편집 가능한 한글 서식을 공문과 수업지원포털을 통해 제공할 계획이다. 이를 통해 교사들의 장학 참여에 따른 행정적 부담을 줄이고, 학교 내 동료 교사 간 수업 나눔과 교육지원청의 현장 지원이 자연스럽게 연계되는 자율적인 장학 문화를 확산한다는 방침이다.

임종식 경북교육감은 “장학은 교사들이 교실에서 겪는 고민을 함께 나누고 해결 방안을 찾아가는 과정”이라며 “교사들이 동료와 함께 수업을 연구하고 개선하며 전문성을 높일 수 있도록 현장 맞춤형 장학 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.