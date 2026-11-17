동국대학교 WISE캠퍼스는 고용노동부가 주관한 ‘2026년 대구·경북 청년 취업지원 유관기관 우수사례 공모전’과 ‘전국 대학일자리플러스센터 사업 우수사례 공모전’에서 교수·컨설턴트와 재학생이 각각 수상했다고 17일 밝혔다.

동국대 WISE캠퍼스에 따르면 2026년 대구·경북 청년 취업지원 유관기관 우수사례 공모전’ 취업·직업상담 분야에서는 이정국 교수가 「19번의 상담, 10개의 문을 두드린 청년」으로 우수상을, 우설래 동국대 WISE캠퍼스 대학일자리플러스사업팀 컨설턴트가 「100번의 지원, 145건의 상담, 그리고 최종 합격: 끝까지 포기하지 않은 성장」으로 장려상을 받았다.

이정국 동국대 WISE캠퍼스 교수는 지난 11일 열린 사례공유발표회에서 해당 사례를 발표하며 청년 취업지원 현장의 상담 경험을 소개했다.

또 ‘전국 대학일자리플러스센터 사업 우수사례 공모전’에서는 이승표(중어중문학전공 4학년) 학생이 「대학일자리플러스센터와 함께 연 인천국제공항의 문」으로 우수상을 받았다.

동국대학교 WISE캠퍼스는 2022년 고용노동부 대학일자리플러스센터 사업, 2024년 재학생 맞춤형 고용서비스 사업, 2025년 졸업생 특화프로그램 사업에 선정되어 재학생·졸업생뿐만 아니라 지역 청년에게까지 상담, 비교과 프로그램, 취업 알선 등의 진로·취업 지원 서비스를 제공하고 있다.