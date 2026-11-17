▲충남 농가에서 기른 병풀의 착즙액을 원료로 사용한 시카젠의 앰플·에센스·크림. 사진 앞줄 가운데는 시카젠이 30일 롯데홈쇼핑 첫 방송에서 선보일 예정인 ‘프레시시카 90% 앰플’ ⓒ시카젠

충남 천안의 화장품 제조기업 시카젠이 지역 농가에서 재배한 병풀을 활용한 제품으로 TV홈쇼핑 시장에 진출한다.

시카젠은 오는 30일 오후 9시 45분 롯데홈쇼핑 특집 생방송을 통해 대표 제품인 ‘프레시시카 90% 앰플’을 선보일 예정이라고 17일 밝혔다.

온라인과 약국, 백화점, 면세점 등에서 판매망을 구축해 온 시카젠은 이번 홈쇼핑 진출을 계기로 전국 소비자 대상 유통망 확대에 나선다.

회사는 홈쇼핑 유통업체와 2년간 계약을 체결했으며, 월 3회 방송을 시작으로 판매실적과 시장 반응에 따라 편성을 조정할 계획이다.

시카젠의 주력 제품은 충남 농가에서 재배한 병풀을 착즙해 만든 원료를 사용한 것이 특징이다.

회사는 특허 출원한 신품종 병풀과 재배기술을 농가에 보급하고 있으며, 아산시 신창면·배방읍·송악면과 당진시 고대면 등 4개 지역에서 2개 농업경영체가 계약재배에 참여하고 있다.

지난해 병풀 40톤을 직접 재배했던 시카젠은 올해부터 전량 계약재배로 전환했으며, 생산량은 100톤으로 늘었다고 설명했다.

농가가 병풀을 생산하면 천안 본사와 기업부설연구소에서 원료 연구개발과 제품화를 담당하고, 완제품은 외부 전문업체를 통해 생산하는 구조다.

특히 국제화장품성분명명법(INCI)에 등록한 생병풀 착즙원액을 활용해 앰플과 에센스, 크림 등 제품군을 확대하고 있다.

대표 제품인 ‘프레시시카 90% 앰플’은 국내 농가에서 재배한 생병풀을 가공한 원료의 배합비율이 90%라는 의미를 담고 있다.

시카젠은 홈쇼핑 진출이 제품 판매 확대와 함께 계약재배 농가의 안정적인 판로 확보에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이영종 시카젠 대표는 “앞으로도 홈쇼핑을 비롯한 다양한 유통망을 확대하고 신제품을 개발해 생병풀 착즙원액을 활용한 제품을 소비자들이 일상에서 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.