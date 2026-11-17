▲민선9기 군정 청사진 ⓒ임실군

전북 임실군이 내년도 본예산안을 올해보다 145억 원(2.77%) 늘어난 5375억 원 규모로 편성해 임실군의회에 제출했다.

17일 임실군에 따르면 이번 예산안은 지난 7월 출범한 민선 9기가 처음부터 직접 설계한 첫 본예산으로, 일반회계는 올해보다 185억 원(3.72%) 증가한 5176억 원, 특별회계는 40억 원(16.83%) 감소한 199억 원으로 각각 편성됐다.

군은 한정된 재원의 효율적 배분을 위해 기존 관행적 사업의 필요성과 성과를 원점에서 재검토하고, 민선 9기 핵심 공약과 현안 사업에 재원을 집중했다.

투자 방향은 ▲정주여건 개선 ▲재난·재해 예방 ▲농업 경쟁력 강화 ▲미래 성장동력 확보 ▲복지체계 구축 등 5대 분야에 맞춰졌다.

우선 인구감소와 지역소멸 위기 대응을 위한 정주 기반 확충 사업으로 ▲임실 정주활력센터 건립(100억 원) ▲오수·관촌면 소재지권 LPG배관망 구축(75억 원) ▲관촌 공공임대주택 건립(22억 원) ▲오수지구 도시재생 활성화(20억 원) ▲태평지구 농촌공간 정비(10억 원) ▲관기·주천지구 취약지구 개조(각 8억 원) 등을 반영했다.

재난·재해 예방 분야에는 ▲오수 풍수해 생활권 정비(120억 원) ▲소하천 정비(85억 원) ▲백이천 지방하천 정비(50억 원) ▲금암 풍수해 생활권 정비(45억 원) 등을 편성해 안전 기반을 보강한다.

중장기 성장동력 확보와 교육환경 개선을 위한 투자도 담겼다.

▲전국 이통장 자치행정 연수원 건립 ▲국립임실호국원 안보테마파크 조성 ▲기본사회 종합계획 수립을 추진하며, 지역의 미래를 이끌어갈 인재 양성을 위해 ▲임실 학교 복합시설 건립 ▲진로·진학 및 대입 입시 컨설팅 ▲치즈아이랜드 조성 ▲전북대 계약학과 임실캠퍼스 운영 예산을 반영했다.

농업 분야는 농가 경영 부담 완화에 초점을 맞춰 ▲임실 농어촌 기본소득 지원(88억 원) ▲수리시설 개보수(20억 원) ▲유기질비료 지원(18억 원) ▲농작업 대행 작업단 운영(11억 원) ▲조사료 생산지원(9억 원) ▲농산물 포장재 지원(7억 원) ▲농기계 임대사업(6억 원) 등을 편성했다.

이와 함께 노인 일자리와 장애인 활동 지원, 경로당 공동급식, 다문화가족 친정 방문 등 계층별 맞춤형 복지 사업도 지속 추진한다.

한득수 군수는 "내년 예산안은 군민의 삶을 더욱 풍요롭게 하고 임실의 미래 성장 기반을 다지는데 중점을 두고 편성했다"며 "예산이 확정되면 신속하고 효율적인 집행을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

한편, 임실군이 제출한 2027년도 예산안은 군의회 심의·의결을 거쳐 오는 12월 21일 최종 확정될 예정이다.