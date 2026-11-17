경북경찰청이 형사사법체계 개편과 경찰개혁 추진 과정에서 국민의 목소리를 직접 듣고 이를 치안정책에 반영하기 위한 소통의 장을 마련했다.

경북경찰청은 17일 청사 대회의실에서 청년과 어르신, 소상공인 등 다양한 계층의 국민이 참여한 가운데 ‘국민경청회’를 개최했다.

이번 경청회는 형사사법체계 개편에 따른 경찰의 역할과 책임이 중요해지는 상황에서 국민이 체감하는 치안 현장의 문제점을 살펴보고, 향후 경찰개혁의 방향과 개선 과제를 논의하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 청년과 고령층, 소상공인을 비롯해 범죄피해자와 사회적 약자의 목소리를 대변하는 참석자들이 자리해 일상생활에서 겪는 치안 문제와 제도 개선에 대한 다양한 의견을 제시했다.

주요 건의 사항으로는 범죄피해자 보호체계 강화와 농촌지역 농산물 절도 예방, 고령자 대상 범죄 예방 교육 확대, 교통안전 확보 등이 제시됐다. 특히 지역 특성과 주민들의 생활환경을 고려한 실질적인 범죄 예방 대책의 필요성이 강조됐다.

경북경찰청은 경청회에서 수렴한 의견을 경찰청과 공유하고, 국민의 제안이 향후 경찰개혁 과정에 실질적으로 반영될 수 있도록 적극 건의할 방침이다.

또한 현장에서 제기된 건의 사항 가운데 즉시 개선이 가능한 과제는 신속하게 치안정책에 반영하는 등 주민들이 변화를 체감할 수 있도록 후속 조치에도 나설 계획이다.

박헌수 경북경찰청장은 “경찰에 대한 국민의 기대와 우려를 직접 체감할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “더욱 막중한 책임감을 갖고 국민들이 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 경찰의 역할에 대한 고민과 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.