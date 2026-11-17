경북 의성군이 2027년도 예산안을 올해와 같은 8,500억 원 규모로 편성했다. 어려운 재정 여건 속에서도 군민 생활 안정과 산불 피해 복구 등 시급한 현안 해결에 무게를 두는 한편, 농업 경쟁력 강화와 미래 신산업 육성을 위한 투자도 이어가겠다는 구상이다.

17일 의성군에 따르면 내년도 예산안은 일반회계 7,879억 원과 특별회계 621억 원으로 구성됐다. 이 가운데 국·도비는 3,317억 원으로, 군은 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위해 사업별 필요성과 시급성 등을 종합적으로 검토했다고 설명했다.

분야별 예산은 복지 1,971억 원, 농업·농촌 1,885억 원, 환경 1,087억 원, 산업·에너지 521억 원, 문화·관광 478억 원 등이다. 특히 복지와 농업·농촌 분야에 전체 예산의 45%가량을 배분해 군민 생활 안정과 지역 주력산업인 농업 지원에 집중했다.

가장 많은 예산이 투입되는 복지 분야에는 임신·출산부터 육아·교육까지 생애주기별 지원에 323억 원을 반영했다. 고령화에 대응한 노인 의료·돌봄 통합지원체계를 강화하고 청년·신혼부부 주거 지원 등 계층별 복지 수요에도 재원을 배분했다.

농업·농촌 분야는 농가 경영비 부담을 낮추고 생산·유통 구조를 개선하는 데 초점을 맞췄다. 맞춤형 농기자재 지원 80억 원, 농작물재해보험료 지원 75억 원, 농기계 구입 지원 30억 원 등이 대표적이다. 농업의 중장기 경쟁력 확보를 위한 투자도 이어진다. 과실전문생산단지 기반 조성에 53억 원, 스마트 농산물산지유통센터(APC) 전환 지원에 23억 원, 농축산물가격안정기금 조성에 20억 원을 각각 편성했다. 농산물 생산 기반을 개선하는 동시에 유통 효율성을 높이고 가격 변동에 따른 농가의 경영 불안을 줄이겠다는 취지다.

지난해 대형 산불로 피해를 입은 지역의 복구와 재해 예방에도 상당한 예산이 투입된다. 고운사·만장사 복원에 108억 원, 산불 피해지 복구 조림에 52억 원, 단촌 구계1지구 마을 단위 복구에 23억 원을 반영했다.

또한 소하천 정비 30억 원과 하천 퇴적토 및 유수지장목 제거 26억 원 등을 편성해 집중호우 등 자연재해에 대비한다. 농어촌마을하수도 정비 116억 원, 노후상수관망 정비 99억 원 등 주민 생활과 직결되는 기반시설 개선에도 재원을 투입한다.

미래 성장동력 확보를 위한 투자 역시 눈에 띈다.

의성군은 대구경북신공항과 연계한 산업 기반 확충을 추진하면서 푸드테크와 바이오산업을 지역의 새로운 성장축으로 육성한다는 계획이다. 이를 위해 푸드테크 연구지원센터 구축에 101억 원, 바이오테크 산업화 허브센터 신축에 42억 원, 의성바이오밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치에 34억 원을 편성했다.

농촌지역의 에너지 공급 여건 개선도 추진한다. 봉양·안계 LPG 배관망 구축에 127억 원, 단북면 LPG 소형저장탱크 설치에 25억 원을 반영해 도시가스 공급이 어려운 지역 주민들의 에너지 이용 불편을 줄일 방침이다.

이 밖에도 청년 주거·창업·일자리 지원과 문화·관광·체육 기반시설 확충 등 인구 유출에 대응하고 지역에 활력을 불어넣기 위한 사업에도 예산을 배분했다.

최유철 의성군수는 “2027년도 예산안은 어려운 재정 여건 속에서도 사업별 필요성과 우선순위를 면밀히 검토해 군민에게 꼭 필요한 사업 중심으로 내실 있게 편성했다”며 “군민의 삶을 지키는 민생 예산은 물론, 의성의 새로운 도약을 위한 미래 투자에도 소홀함이 없도록 재정을 운용해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 이번 예산안은 의성군의회 제295회 제2차 정례회에서 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.