경기 하남시가 교산신도시의 자족기능을 강화하고 시민들의 주거 안정을 높이기 위한 제도 개선을 경기도에 건의했다.

17일 하남시에 따르면 이현재 시장은 이날 안양아트센터에서 열린 ‘경기도시장군수협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에 참석해 과밀억제권역 규제 개선과 하남시민 주택 우선공급 비율 확대를 요청했다.

▲17일 열린 ‘경기도시장군수협의회 민선 9기 제1차 정기회의’에서 이현재 하남시장(왼쪽)이 추미애 경기도지사와 인사를 나누고 있다. ⓒ하남시

이 시장은 교산신도시를 주거와 일자리가 함께하는 자족도시로 조성하기 위해서는 기업 유치 여건 개선이 우선돼야 한다고 강조했다.

현재 하남시 전역은 과밀억제권역으로 지정돼 있어 기업의 법인 설립과 이전 과정에서 세금 부담이 커지고 공업지역 지정에도 제약을 받고 있다.

이에 시는 과밀억제권역을 성장관리권역으로 조정할 수 있도록 관련 법령을 개정하고, 공업물량 배정 기준도 시·도 단위에서 수도권 단위로 변경해 줄 것을 건의했다.

시민들의 주거 안정을 위한 제도 개선도 함께 요청했다. 대규모 공공주택지구 조성에 따른 주택 공급이 기존 지역 주민들의 내 집 마련 기회로 이어질 수 있도록 하남시민 주택 우선공급 비율을 현행 30%에서 50%로 한시적으로 확대해 달라는 것이다.

하남시는 교산신도시에 이어 지난 달 미사섬과 감일동 일대가 총 1만8500가구 규모의 신규 공공주택지구 후보지로 발표되는 등 대규모 주택 공급을 앞두고 있다.

이날 추미애 경기도지사는 신도시의 자족기능 확보 필요성에 공감하며, 관련 법 개정을 위한 입법 공감대 형성 간담회를 경기도 주관으로 마련하겠다는 뜻을 밝혔다.

이현재 시장은 “하남은 신도시 개발로 주택은 늘고 있지만 일자리는 여전히 부족한 상황”이라며 “시민들이 하남에서 일하고 내 집을 마련할 수 있도록 경기도와 정부에 지속적으로 건의하고 협의해 나가겠다”고 말했다.