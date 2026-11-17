이철우 경북도지사가 정부의 2차 공공기관 이전을 앞두고 주요 공공기관의 경북 유치와 대구경북통합신공항 건설, 광역교통망 확충을 위한 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

17일 경북도에 따르면 이 지사는 이날 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 공공기관 2차 이전과 대구경북통합신공항 건설, 영일만 횡단구간 및 구미~군위 고속도로 건설 등 지역 핵심 현안사업의 필요성을 설명하고 정부의 협조를 건의했다.

이번 면담은 정부의 2차 공공기관 이전 정책에 선제적으로 대응하는 한편, 경북의 미래 성장 기반과 직결된 대형 국책사업의 추진 동력을 확보하기 위해 마련됐다.

경북도가 공공기관 이전 대상으로 제안한 기관은 농협중앙회와 한국마사회, 한국산업기술진흥원(KIAT), 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 국가유산진흥원 등이다. 도는 이들 기관이 경북의 농업·산업·문화 기반과 연계성이 높고, 기존 1차 이전 공공기관과의 협력을 통해 지역경제 활성화와 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있다는 입장이다.

특히 김천 혁신도시를 중심으로 공공기관과 관련 산업을 집적시키고 주거·보육·의료·교육 기능을 확충해 일자리와 정주 여건을 함께 갖춘 자족도시로 발전시킨다는 구상이다.

대구경북통합신공항 건설과 관련해서는 사업 추진의 안정성을 확보하기 위한 제도적 지원을 요청했다. 대구시와 경북도가 공동 사업자로 참여할 수 있도록 특별법을 개정하고, 신공항 부지의 토지와 주택 매입에 필요한 비용도 지원해 줄 것을 건의했다.

지역 광역교통망 확충을 위한 핵심 사업도 정부 지원 과제로 제시했다. 영일만 횡단구간과 구미~군위 고속도로 건설을 통해 동해안과 경북 내륙의 교통 접근성을 개선하고, 신공항과 연계한 물류·산업 기반을 강화할 필요가 있다는 점을 강조했다.

이 지사는 “경북은 다양한 산업 기반과 국토 중심의 지리적 이점을 가진 국가균형발전의 핵심 지역”이라며 “이번에 건의한 사업은 경북 발전을 넘어 국토 대전환을 이끌 중요한 과제인 만큼 차질 없이 추진될 수 있도록 전폭적인 지원을 부탁드린다”고 말했다.

한편 공공기관 유치를 위한 개별 기관 접촉도 이어졌다. 이 지사는 홍 장관 면담에 앞서 이재용 식품안전정보원장을 만나 식품안전정보원의 경북 이전을 요청했다. 같은 날 황명석 경북도 행정부지사도 한국산업기술진흥원을 방문해 전윤종 원장에게 경북 이전의 필요성을 설명하고 협조를 구했다.

경북도는 정부의 2차 공공기관 이전 계획이 발표될 때까지 관계 부처와 국회는 물론 이전 대상 기관의 임직원 및 노동조합 등을 대상으로 유치 활동을 이어갈 방침이다.