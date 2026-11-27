한국가스공사는 지난 26일 서울 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026년 동반성장 주간 기념식’에서 올해의 상생기업 대상 유공으로 국무총리 표창을 받았다고 밝혔다.

중소벤처기업부와 동반성장위원회는 대·중소기업 간 동반성장을 촉진하고 국민적 이해와 관심을 높이기 위해 매년 동반성장 주간을 정해 유공자 포상을 진행하고 있다.

이번 수상은 ▲천연가스 설비 국산화 ▲상생결제 실적 향상 ▲중소기업 해외 판로 지원 ▲중소기업 금융비용 절감 등 기술개발부터 판로 지원까지 전 주기 동반성장 사업을 적극 추진해 온 가스공사의 공적을 인정받은 결과다.

먼저 외산 수입에 의존하던 영하 162도 초저온 환경용 볼베어링 국산화를 위해 중소기업이 기술을 개발하고, 가스공사가 평택 LNG기지를 K-테스트베드로 개방해 현장 실증과 납품 실적(트랙레코드)을 제공함으로써 국산화에 성공했다.

이와 함께 중소기업 결제대금의 안전한 지급을 보장하는 상생결제제도를 적극 확대해 1천371억 원의 실적을 기록하며 전년 대비 약 3배(190% 증가) 성장하는 성과를 거뒀다.

또 인력과 자본이 부족해 해외시장 개척에 어려움을 겪는 중소기업을 돕기 위해 에너지 분야 해외전시회에 ‘KOGAS 동반성장관’을 운영하고 공동 마케팅을 펼쳐 수출액 7천200만 달러 달성을 지원했다.

특히 협력은행과 2천200억 원 규모의 동반성장펀드를 조성해 시중금리보다 낮은 금리로 대출을 시행함으로써 중소기업에 유동성을 공급하고 연간 42억 원의 이자 비용을 절감할 수 있도록 도왔다.

가스공사 관계자는 “앞으로도 실효성 있는 동반성장 사업을 추진할 계획”이라며, “중소기업이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다”고 밝혔다.