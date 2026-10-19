인천시, 19~21일 ‘2026 WFDSA 직접판매세계대회’ 개최

인천광역시가 세계 직접판매 산업을 이끄는 글로벌 리더들을 맞아 국제회의·관광 인프라와 도시 경쟁력을 알린다.

인천시는 19일부터 21일까지 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 ‘2026 WFDSA 직접판매세계대회(2026 WFDSA World Congress)’가 열린다고 밝혔다.

▲2026 WFDSA 직접판매세계대회 포스터 ⓒ인천광역시

직접판매세계연맹(WFDSA)이 주최하고 한국직접판매산업협회가 주관하는 이번 대회는 직접판매 업계의 유일한 글로벌 행사로, 국내에서 처음 개최된다. 제18차 대회인 이번 행사에는 세계 각국의 업계 경영진과 협회 관계자 등 600여 명이 참석할 예정이다.

‘직접판매, 사람의 변화를 이끌다(Direct Selling: Powering Human Transformation)’를 주제로 열리는 이번 대회에서는 다양한 세션과 교류 프로그램을 통해 산업의 미래 비전과 글로벌 혁신 사례를 공유한다.

인천시는 2023년 10월 대회 유치 확정 이후 주최 기관과 협력해 사전답사와 행사 준비 등 대회 개최를 위한 지원을 이어왔다.

참가자들을 위한 관광 연계 프로그램도 마련했다. 19일에는 송도·영종도·개항장 등 3개 코스의 인천 시티투어를 운영해 센트럴파크 수상택시와 왕산마리나 요트 체험, 개항장 쿠킹클래스 및 도보투어 등을 선보인다.

20일 저녁에는 원도심 복합문화공간인 상상플랫폼에서 ‘선셋디너’를 개최한다. 옛 곡물창고를 재생한 공간에서 인천항을 배경으로 만찬과 네트워킹을 진행하며, 원도심의 문화적 가치와 유니크 베뉴로서의 매력을 알릴 계획이다.

시는 인천마이스얼라이언스(INCHEON MICE Alliance)와 함께 관광안내부스와 K-콘텐츠 체험존도 운영한다. 참가자들의 편의를 높이는 동시에 이번 대회를 향후 국제회의와 마이스 행사 유치로 연결한다는 구상이다.

김영신 시 국제협력국장은 “이번 세계대회가 세계 직접판매산업의 협력과 성장의 계기가 되기를 기대한다”며 “인천의 국제회의·관광 인프라와 도시 매력을 직접 체감하고, 인천을 다시 찾고 싶은 도시로 기억해 주길 바란다”고 말했다.