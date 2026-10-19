오산 독산성 문화제, 24~25일 개최…역사와 전통문화 체험 한마당

경기 오산시가 오는 24일부터 25일까지 고인돌공원에서 ‘제17회 오산 독산성 문화제’를 개최한다.

19일 오산시에 따르면 2년 만에 다시 열리는 이번 문화제는 ‘시간을 걸어 만나는 역사, 시간산책 오산’을 주제로 독산성의 역사적 의미를 되새기고, 시민들이 지역의 전통문화와 역사를 체험할 수 있도록 다양한 프로그램으로 꾸며진다.

▲오산 독산성 문화제 포스터 ⓒ오산시

먼저 24일에는 권율 장군의 기지를 보여주는 세마 일화를 바탕으로 독산성의 승전 역사를 재현한 ‘독산성 역사마당극’과 시민 참여형 ‘승전 길놀이’가 진행된다.

승전 길놀이는 시민들이 장미뜨레에서 주무대까지 약 230m를 행진하며 승전의 의미를 되새기는 행사로, 사전 참여단 모집이 조기 마감될 만큼 관심을 모았다. 무관 복식 체험과 승전 깃발 만들기 등 역사 체험 프로그램도 마련된다.

전통문화 공연과 향토 민속놀이도 선보인다. 24일에는 전통연희 줄타기 공연과 전통음악을 현대적으로 재해석한 서도밴드의 무대가 펼쳐진다.

25일에는 오산의 대표 향토 민속놀이인 ‘금암거북놀이’와 독산성의 역사 및 권율 장군을 소재로 한 뮤지컬 갈라 공연이 진행된다.

금암거북놀이는 한가위에 수숫대를 엮어 거북이 모양을 만들고 마을을 돌며 주민들의 무병장수와 마을의 평안을 기원하던 전통 민속놀이다. 금암동을 중심으로 지역 주민들이 복원하고 전승해 온 오산의 향토문화라는 점에서 의미를 더한다.

시는 이번 문화제를 통해 지역의 역사와 문화유산을 널리 알리고, 시민들이 함께 참여하고 즐기는 대표 역사문화 축제로 발전시켜 나갈 계획이다.

조용호 시장은 “독산성 문화제가 오산의 유구한 역사와 소중한 문화유산의 가치를 되새기고 시민 모두가 함께 즐기는 화합의 장이 되길 바란다”며 “시민 참여형 프로그램을 통해 지역 역사와 문화에 대한 자긍심을 높이고, 과거와 현재, 미래세대를 잇는 오산의 대표 역사문화 축제로 발전시키겠다”고 말했다.