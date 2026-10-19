한탄강 달리고 걸으며 지역경제 살린다…K-water, 트레일 축제 개최

▲한국수자원공사(K-water)가 한탄강의 자연·관광자원을 활용한 스포츠 축제로 댐 주변지역에 새로운 활력을 불어넣고 있다 ⓒ한국수자원공사

한국수자원공사(K-water)가 한탄강의 자연·관광자원을 활용한 스포츠 축제로 댐 주변지역에 새로운 활력을 불어넣고 있다.

한국수자원공사는 지난 17일부터 18일까지 경기 포천시 한탄강 유네스코 세계지질공원 일원에서 ‘2026 한탄강 울트라 레이크 트레일’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사에는 1,000여 명이 참가했다.

한국수자원공사와 포천시·연천군·철원군이 공동 주최하고 동아일보가 주관한 이번 대회는 52㎞·25㎞·13㎞ 트레일러닝과 4㎞ 걷기 코스로 진행됐다.

포천·연천·철원 세 지역의 주상절리와 협곡, 숲길을 연결하고 가족 단위 참가자까지 참여할 수 있도록 프로그램을 확대했다.

대회 기간에는 ‘한탄강 세계지질공원 지오페어’와 지질 체험, 지역 먹거리·공예품 판매, 문화 공연 등도 함께 운영돼 관광객의 지역문화 체험을 도왔다.

이번 행사는 K-water가 올해 댐주변지역 지원사업 공모에 처음 도입한 로컬브랜딩 연계 사업으로, 포천시가 대상지로 선정됐다.

댐과 수변공간을 지역 관광자원과 연결해 방문객의 체류와 소비를 늘리고, 주민과 소상공인의 소득 창출로 이어지도록 하는 것이 핵심이다.

장병훈 K-water 수자원환경부문장은 “지역의 실질적인 소득 창출과 연결해 지방소멸 위기에 대응하고, 주민이 체감할 수 있는 상생 성과를 확대해 나가겠다”고 말했다.