BNK부산은행, '챗GPT 구독료 10% 할인' 카드 포함 신상품 3종 출시

BNK부산은행이 챗GPT 등 생성형 인공지능(AI) 구독료부터 교육비와 아파트관리비 등 생활비까지 할인 혜택을 제공하는 신용카드 3종을 선보였다. 고객의 소비 패턴에 따라 기본 할인과 고정 지출, 디지털 구독 혜택을 선택할 수 있도록 상품을 세분화한 것이 특징이다.

부산은행은 19일 'Ctrl(컨트롤) 시리즈' 신용카드 3종을 출시했다고 밝혔다. 전월 이용실적 조건이 없는 'Ctrl A(All)', 생활비 특화형 'Ctrl C(Classic)', AI·디지털구독 특화형 'Ctrl T(Trend)'로 구성됐다.

▲ BNK부산은행이 19일 출시한 'Ctrl(컨트롤) 시리즈' 신용카드 3종. 기본 할인형과 생활비·AI 구독 특화형으로 구성됐다. ⓒBNK부산은행

'Ctrl A'는 전월 이용실적과 할인한도 제한 없이 국내외 모든 가맹점에서 이용금액의 0.7%를 할인한다. 연간 이용금액이 700만원 이상이면 7000원의 추가 캐시백도 제공한다.

'Ctrl C'는 교육비와 렌탈료, 아파트 관리비, 공과금 등 고정 지출에 10% 할인을 적용한다. 백화점·대형마트, 병원·약국, 온라인 쇼핑, 배달앱, 온라인동영상서비스(OTT) 등 주요 생활업종도 할인 대상이다.

'Ctrl T'는 챗GPT 등 생성형 AI 서비스와 디지털 구독 이용 금액을 10% 할인한다. 온라인 멤버십과 공과금, 커피전문점, 편의점, 온라인 쇼핑, 배달앱 등 일상 소비 영역에도 같은 할인율을 적용한다.

다만 'Ctrl C'와 'Ctrl T'는 전월 이용실적에 따라 할인 한도가 달라지며 월 최대 5만원까지 혜택을 받을 수 있다. 해외 가맹점 이용금액에는 2% 할인이 적용된다. 실제 할인 대상과 한도는 상품별 이용조건을 확인해야 한다.

이번 시리즈는 모든 가맹점에서 할인받는 기본형과 생활 고정비, AI·디지털구독 등 소비 유형별로 혜택을 구분했다는 점에서 차별화된다. 부산은행은 향후 소비 트렌드와 시장 반응을 반영해 상품군을 확대할 계획이다.

카드 발급은 부산은행 영업점과 인터넷·모바일뱅킹에서 신청할 수 있으며 자세한 혜택과 이용조건은 부산은행 홈페이지와 모바일뱅킹 앱에서 확인할 수 있다.