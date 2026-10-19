BNK부산은행, '챗GPT 구독료 10% 할인' 카드 포함 신상품 3종 출시

BNK부산은행이 챗GPT 등 생성형 인공지능(AI) 구독료부터 교육비와 아파트관리비 등 생활비까지 할인 혜택을 제공하는 신용카드 3종을 선보였다. 고객의 소비 패턴에 따라 기본 할인과 고정 지출, 디지털 구독 혜택을 선택할 수 있도록 상품을 세분화한 것이 특징이다.
부산은행은 19일 'Ctrl(컨트롤) 시리즈' 신용카드 3종을 출시했다고 밝혔다. 전월 이용실적 조건이 없는 'Ctrl A(All)', 생활비 특화형 'Ctrl C(Classic)', AI·디지털구독 특화형 'Ctrl T(Trend)'로 구성됐다.
'Ctrl A'는 전월 이용실적과 할인한도 제한 없이 국내외 모든 가맹점에서 이용금액의 0.7%를 할인한다. 연간 이용금액이 700만원 이상이면 7000원의 추가 캐시백도 제공한다.
'Ctrl C'는 교육비와 렌탈료, 아파트 관리비, 공과금 등 고정 지출에 10% 할인을 적용한다. 백화점·대형마트, 병원·약국, 온라인 쇼핑, 배달앱, 온라인동영상서비스(OTT) 등 주요 생활업종도 할인 대상이다.
'Ctrl T'는 챗GPT 등 생성형 AI 서비스와 디지털 구독 이용 금액을 10% 할인한다. 온라인 멤버십과 공과금, 커피전문점, 편의점, 온라인 쇼핑, 배달앱 등 일상 소비 영역에도 같은 할인율을 적용한다.
다만 'Ctrl C'와 'Ctrl T'는 전월 이용실적에 따라 할인 한도가 달라지며 월 최대 5만원까지 혜택을 받을 수 있다. 해외 가맹점 이용금액에는 2% 할인이 적용된다. 실제 할인 대상과 한도는 상품별 이용조건을 확인해야 한다.
이번 시리즈는 모든 가맹점에서 할인받는 기본형과 생활 고정비, AI·디지털구독 등 소비 유형별로 혜택을 구분했다는 점에서 차별화된다. 부산은행은 향후 소비 트렌드와 시장 반응을 반영해 상품군을 확대할 계획이다.
카드 발급은 부산은행 영업점과 인터넷·모바일뱅킹에서 신청할 수 있으며 자세한 혜택과 이용조건은 부산은행 홈페이지와 모바일뱅킹 앱에서 확인할 수 있다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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