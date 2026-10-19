원주 전통시장과 만두가 전하는 감동…봉천내사람들, 올해 마지막 무대

문화체육관광부 주관 2026년 지역대표 예술단체 지원사업 공모 선정작인 씨어터컴퍼니웃끼의 음악극 봉천내사람들(만두전성시대)이 오는 20일부터 25일까지 중앙청소년문화의집 소공연장에서 올해 마지막 공연을 선보인다.

봉천내사람들은 작고 초라한 리어카 미숙이네 봉천만두의 숨은 맛을 찾아가는 과정을 통해 삶의 의미를 되짚어 보는 작품이다.

▲ 봉천내사람들(만두전성시대). ⓒ원주시

원주시의 전통시장과 만두를 소재로 지역의 정서를 담아내 관객들에게 따뜻한 이야기와 감동을 전한다.

지난 6월 원주시에서 시작한 이번 공연은 평창군·인제군·영월군을 거쳐 다시 원주시로 돌아왔다.

마지막 공연을 끝으로 올해의 여정을 마무리하며 시민들에게 한층 깊어진 무대를 선사한다.

공연은 원주시 중앙로 중앙청소년문화의집 소공연장에서 총 6회 진행한다.

20일부터 23일까지는 매일 오후 7시 30분, 24일과 25일은 오후 4시에 열린다.

관람료는 전석 5,000원이며 예매는 인터파크에서 할 수 있다.

박혜순 원주시 문화예술과장은 "2007년 창단 이후 1,200회 이상의 공연을 이어온 씨어터컴퍼니웃끼가 완성도 높은 무대로 올해 마지막 공연을 선보인다"며 "시민 여러분의 많은 관심과 관람을 바란다"고 말했다.