춘천 의암호 따라 펼쳐지는 평화 울림…통일문화 어울림한마당

강원특별자치도는 24일 오전 10시 춘천시 삼천동 강원권 통일플러스센터 앞 의암호 수변공원 일원에서 2026 강원 통일문화 어울림한마당을 연다.

이번 행사는 도 내 통일 관련 기관 간 협력체계를 강화하고 지역사회에 평화통일 분위기를 확산하기 위해 마련했다.

▲2026 강원 통일문화 어울림한마당. ⓒ강원특별자치도

행사는 강원권 통일플러스센터가 주최하고 민주평화통일자문회의 춘천시협의회·강원평화통일민주교육센터·강원대학교 남북바다자원교류원·강원북부하나센터·강원남부하나센터가 공동 주관한다.

가족 단위 방문객을 비롯해 도민들이 직접 참여하고 소통하도록 체험 프로그램을 구성했다.

주요 프로그램으로는 강원 지역 특성과 접경지역 역사·문화 자원을 활용한 통일 핫스팟 로컬 투어, 북향민 이순실 강사가 진행하는 이순실 요리교실, 나만의 특별 케이크 만들기다.

야외 무대에서는 북향민 예술단 유현주 단장의 통일메아리악단 공연이 펼쳐진다.

현장에서는 에어바운스 놀이터, 통일퍼즐 맞추기, 펑펑이떡 체험, 인조고기밥 시식, 영토스티커 놀이, 남북민속 놀이, 통일보드 게임 등 다채로운 체험 부스를 운영한다.

강원권 통일플러스센터는 개관 이후 약 2만 2천여 명의 방문객을 맞이했다.

프로그램 참여자 수도 1만 3천여 명에 달하며 지역사회 속 통일문화 확산 거점으로 자리매김했다.

이명권 강원권 통일플러스센터장은 "지난 2년 동안 도민 여러분의 관심과 참여로 강원권 통일플러스센터가 함께 성장할 수 있었다"며 "이번 통일문화 어울림한마당을 계기로 지역사회의 평화통일에 대한 공감대가 더 많이 확산하고 관계기관 간 소통하고 화합하는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 도민들의 통일에 대한 관심과 공감대를 높일 수 있도록 다양한 프로그램을 마련하겠다"고 밝혔다.