강릉시, ‘도시생태축 복원사업’에 선정

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 지역균형발전특별회계 사업인 ‘도시생태축 복원사업’에 선정돼 오는 2027년부터 2030년까지 4년간 초당동 470-1 일원에 총 사업비 50억원을 투입해 도시생태축 복원사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

총 사업비는 국비 25억원, 도비 7억 5000만원, 시비 17억 5000만원으로 구성되며, 경포호와 경포천, 가시연습지를 연결하는 생태환경 기반을 조성해 생물다양성을 높이고 도시생태계의 연결성을 강화할 계획이다.

▲ 강릉시는 지역균형발전특별회계 사업인 ‘도시생태축 복원사업’에 선정돼 오는 2027년부터 2030년까지 4년간 초당동 470-1 일원에 총 사업비 50억원을 투입해 도시생태축 복원사업을 추진한다. (계획도) ⓒ강릉시

그동안 강릉시는 사업 추진을 위해 2026년 3월 지역균형발전특별회계(시도 자율계정) 예산을 신청하고, 기후에너지환경부 자연생태정책과와 강원특별자치도 예산과·자연생태과를 방문해 사업의 필요성을 설명하는 등 적극적인 협조를 요청했다. 그 결과 9월 사업에 선정돼 본격적인 추진 기반을 마련했다.

경포호 일대는 2017년 경포도립공원 해제 이후 관광축을 중심으로 대규모 숙박시설 등 개발이 이어지며 지속적인 자연환경 훼손 우려가 커지고 있다. 이에 강릉시는 ‘자연과 조화·공존을 위해 자연 혜택을 공평하게 누리는 지속가능한 사회’라는 제5차 국가생물다양성전략의 방향에 맞춰 생태환경 기반을 마련할 방침이다.

이번 사업 대상지는 장기간 방치되면서 생태계교란종이 넓게 퍼지고, 지반 단차로 인한 야생동물의 생태통로가 단절되는 등 생태적 불균형이 진행돼 복원이 필요한 상황이다. 강릉시는 습지보호지역이자 철새도래지인 경포호와 경포천, 가시연습지를 연결해 생물 이동 거점공간을 확보하고 도시생태계로서의 연결성과 접근성을 강화하고자 한다.

도시생태축 복원 계획은 주변에 서식하는 생물종을 고려한 서식처 조성으로 생물다양성을 증진하고 수달 등 국가보호종의 서식 환경을 개선하는 한편, 생물종의 유전적 다양성 관리도 강화하고자 한다. 아울러 경포천의 물 흐름을 개선해 자연형 물길 체계를 복원하고, 시민들에게 생태 관광과 환경 교육 등 특화된 콘텐츠를 제공해 지역생활의 만족도를 제고하고자 한다.

이번 사업은 2027년 실시설계와 공원조성계획 변경, 관련 인허가 등 행정절차를 이행하고, 2028년부터 연차적으로 물길 복원과 자연숲, 생태습지, 야생동물 서식지 등을 조성해 2030년 완료할 계획이다.

김중남 시장은 “우수한 자연 환경을 지닌 경포호 일원의 생태축을 복원해 야생동물의 서식처와 시민들의 쉼이 공존하는 생활 속 도시생태계를 구축하겠다”고 말했다.