집행부안에 50만 원 더 얹었다…태백시의회, 장학금 250만 원 의결

태백시의회가 19일 제2차 본회의를 끝으로 8일간 진행한 제297회 태백시의회 제1차 정례회를 마무리하고 폐회했다.

이날 본회의에서는 2026년도 행정사무감사계획 승인의 건, 2025회계연도 결산 및 예비비지출 승인안, 조례안 및 동의안 13건 등 총 15건의 안건을 의결했다.

▲제297회 태백시의회 제1차 정례회. ⓒ태백시의회

이번 회기에서는 2027년도 태백시민향토장학회 출연 동의안을 상정해 의결했다.

고재창 태백시의회 의장은 "지난 14일 간담회에서 태백시 집행부는 고등학교 졸업생 및 대학생 장학금을 기존 100만 원에서 200만 원으로 상향해 지급하는 출연 동의안을 제출했다"며 "태백시의회에서 학생들에게 실질적인 도움이 되고 지역경제를 회복하기 위해 50만 원을 더 증액한 250만 원으로 상정해 줄 것을 요청해 이번 회기에서 250만 원으로 상정해 의결했다"고 밝혔다.

▲제297회 태백시의회 제1차 정례회. ⓒ태백시의회

이어 "의회 의견을 적극 반영하고 신속하게 처리해 준 태백시 집행부에 감사하다"며 "태백시의회는 앞으로도 시민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.