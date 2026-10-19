강원경제자유구역 망상1지구 개발 본격화…2028년 상반기 착공

강원경제자유구역청은 19일 열린 산업통상자원부 경제자유구역위원회에서 강원경제자유구역 망상 제1지구 개발계획 변경안이 심의를 통과했다고 밝혔다.

2013년 경제자유구역으로 지정된 이후 개발이 장기간 지연된 망상1지구는 2024년 7월 주식회사 대명건설을 대체 사업시행자로 지정하면서 개발계획 변경을 추진해 왔다.

▲강원경제자유구역 망상 제1지구 조감도. ⓒ강원경제자유구역청

이번 개발계획 변경안은 사업구역 조정, 토지이용계획 합리화, 사업기간 연장, 국제교육 및 관광·휴양 기능 강화 등 사업 여건과 수요를 고려한 계획 조정을 담았다.

이를 통해 도시의 자족기능을 강화하고 주거·교육·관광·휴양이 조화를 이루는 복합도시 조성을 추진한다.

특히 국제교육 기능과 고급 숙박·휴양시설 등 관광산업을 연계해 국내외 투자 유치 기반을 강화하고 동해시 지역 내 정주 여건 개선과 일자리 창출 등 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 보인다.

강원경제자유구역청은 올해 안에 산업통상자원부 승인·고시 절차를 거쳐 2027년 상반기 재해·환경·교통영향평가 협의 등 관련 행정절차를 진행하고 7월까지 실시계획 승인을 완료할 계획이다.

이와 동시에 토지보상과 실시설계를 거쳐 2028년 상반기 착공을 목표로 하고 있다.

▲토지이용계획. ⓒ강원경제자유구역청

김양호 강원경제자유구역청장은 "이번 경제자유구역위원회 심의 통과는 망상 제1지구 개발사업이 실질적인 사업 추진 단계로 나아가기 위한 중요한 전환점"이라며 "그동안의 계획 수립과 관계기관 협의 과정에서 마련한 기반을 바탕으로 남은 행정절차를 신속하고 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

이어 "망상1지구가 동해안의 우수한 자연환경과 국제교육·관광·휴양 기능을 결합한 글로벌 스마트 복합도시로 들어설 수 있도록 사업시행자 및 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"며 "실질적인 투자 유치와 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 책임감을 갖고 사업 추진을 지원하겠다"고 강조했다.