진주시 - KTL, 상생 발전 위한 협력 방안 모색

조규일 진주시장과 신임 김선기 한국산업기술시험원(KTL) 원장이 만났다.

즉 상생 발전을 위한 협력 방안을 모색했다는 것.

이번 면담은 새로 취임한 김선기 KTL 원장의 진주시청 내방에 따라 마련됐다.

조규일 진주시장은 "김 원장의 취임을 축하하고 그동안 지역사회 발전과 국가 산업 경쟁력 강화를 위해 중추적인 역할을 해온 KTL에 감사의 뜻을 전했다"며 "진주시가 중점 추진하고 있는 '우주항공산업 생태계 조성'과 관련해 KTL과의 협업 사업을 점검하고 향후 파트너십을 한층 더 공고히 하기로 뜻을 모았다"고 밝혔다.

▲조규일 진주시장(왼쪽)과 김선기 KTL 원장이 우주항공산업 생태계 조성을 위해 협력을 강화하기로 했다. ⓒ진주시

조 시장은 "진주시와 KTL은 그동안 우주항공 분야에서 탄탄한 협력 체계를 구축해 왔다"면서 "위성 특화 지구의 핵심 인프라인 '우주환경시험시설' 구축 사업의 원활한 추진 방안도 심도 있게 논의됐다"고 말했다.

그러면서 "진주시와 KTL은 앞으로도 우주항공 기업 유치·전문 인력 양성·시험·인증 지원 등 지역 전략산업 활성화를 위한 다양한 협력 과제를 지속적으로 발굴·추진해 나갈 계획이다"고 의미를 부여했다.

조규일 시장은 "김선기 원장님의 취임을 진심으로 축하 드린다"고 하면서 "진주시가 세계적인 우주항공 선도 도시로 자리매김하는 데 있어 KTL은 가장 든든한 동반자인 만큼 앞으로도 우주환경시험시설 구축과 위성 개발 등에 적극적인 협력을 당부드린다"고 강조했다.

이날 김선기 KTL 원장도 "따뜻하게 맞아주신 조규일 시장님과 진주시 관계자분들께 깊이 감사드린다"며 "경남진주혁신도시 대표 이전 공공기관으로서 지역사회와 동반 성장하는 것은 물론 KTL이 보유한 최고 수준의 시험 인증 역량을 집중해 진주시의 우주항공 산업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 최선을 다해 협력하겠다"고 했다.