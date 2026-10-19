김민석, '소방이 재정 쭉쭉' 부승찬에 경고…윤리심판원 조사 명령

더불어민주당 부승찬 의원이 추미애 경기지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 옹호하는 과정에서 "(소방이) 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아니냐"고 언급한 데 대해, 김민석 민주당 대표는 경고 조치와 함께 해당 발언 경위에 대한 윤리심판원 직권조사를 명령했다.

민주당 공보국은 19일 오후 "김 대표는 이날 국정감사에서 나온 부 의원의 소방 관련 발언에 대해 엄중 경고했다"며 "아울러 중앙당 윤리심판원에 해당 발언의 경위에 대한 직권조사 명령을 내렸다"고 언론에 알렸다.

추 지사 발언 논란 이후 '사과 진정성' 논란에 더해 본인에 대한 '응급환자 전용주차장' 주차 논란까지 이어진 상황에, 당내에서 추 지사에 대한 옹호발언이 나오자 빠르게 수습에 나선 모양새다.

앞서 부 의원은 이날 오후 경기도청에서 진행된 국회 국토교통위원회 국정감사에서, 추 지사의 최근 논란에 대해 "잘못하신 부분이 있다"면서도 "(추 지사의) '소방 빨대' 발언도, 물론 큰 잘못을 하셨지만 충분히 사과하셨다"고 옹호하는 취지의 발언을 했다.

부 의원은 이 과정에서 "소방 예산 인건비와 그 지원비용의 90% 정도가 국가직임에도 불구하고 지방 단체에서 부담을 하니까, 이게 재정을 진짜 쭉쭉 빨아먹는 거 아닌가"라고 해 눈길을 끌었다.

부 의원은 "이런 것을 국가적인 차원에서 해결해 주지 못하고 (추 지사를) 비난만 하면 답이 없지 않나"라며 "경기도도 이 부분에 대한 충분한 설명과 설득과 노력이 필요하다"고 했다.

부 의원의 이 같은 발언 직후 국민의힘 김은혜 의원은 "추 지사의 망언 후 순직 소방관 (장례) 엄수가 있었는데, '소방이 재정 쭉쭉 빨아먹는다'는 말은 나와선 안 됐다"며 "국민과 소방관 여러분께 사과하라"고 부 의원에게 요구했다.

부 의원은 "(소방이) 국가직으로 승격된 후 국회는 과연 책임이 없는지를 물었던 것"이라며 "(김 의원의 지적은 발언을) 정쟁으로 활용하는 작태"라고 맞섰고, 이에 국민의힘 의원들이 반발하면서 국감장은 고성에 휩싸이기도 했다.