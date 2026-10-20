경기도, 측량업체 54곳 위반 적발…장비 성능검사 지연 61%

경기도가 도내 측량업체와 측량장비 성능검사 대행자 1006곳을 점검해 위반행위가 확인된 54곳을 적발했다.

도는 지난 7월부터 9월까지 도내 측량업체와 측량장비 성능검사 대행자를 대상으로 지도·점검을 실시한 결과 이같이 나타났다고 20일 밝혔다.

▲경기도청 ⓒ경기도

주요 위반 유형은 측량장비 성능검사 지연이 33건으로 전체 위반의 61%를 차지했다. 이어 소재지와 기술인력 등 등록사항 변경신고 지연 17건, 기술인력 등록기준 미달 2건, 기타 2건 순이었다.

이번 점검은 측량업 등록기준 충족 및 유지 여부, 등록사항 변경신고 이행 여부, 측량장비 성능검사 실시 여부 등을 중심으로 진행됐다.

도는 적발 업체에 관련 규정에 따른 행정처분을 할 계획이다. 기술인력 등록기준에 미달한 업체는 등록취소 절차를 진행하고, 등록사항 변경신고나 장비 성능검사를 지연한 업체에는 과태료를 부과할 방침이다.

특히 측량장비 성능검사 지연이 사전 안내 문자 발송에도 지속되고 있는 만큼 관련 안내와 사후 관리를 강화할 예정이다.

행정절차 관련 위반은 감소세를 보이고 있다. 경기도에 따르면 등록사항 변경신고 지연과 기술인력 등록기준 미달에 따른 위반은 2024년 40건(위반율 3.4%), 2025년 26건(2.1%), 2026년 19건(1.9%)으로 줄었다.

도는 정기적인 지도·점검과 행정처분이 행정절차 관련 위반 감소에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

강병규 도 지적재조사팀장은 “정례적인 지도·점검을 통해 행정절차 관련 위반이 감소하고 있다”며 “앞으로도 위반 비중이 높은 측량장비 성능검사에 대한 안내와 사후 관리를 강화해 도민이 신뢰할 수 있는 측량 환경을 조성하겠다”고 말했다.