경기도서관, 도민이 만든 책 38권 출판…시집·에세이 등 공개

경기도서관이 도민들의 글쓰기와 출판 활동을 지원하는 ‘책 만들기 프로그램’을 통해 완성한 도서 38권을 공개했다.

경기도서관은 지난 19일 도서관 지하 1층 책공방에서 ‘책 만들기 프로그램’ 2기 출판기념회를 열고 참여자들이 직접 제작한 도서 38권의 출판을 기념했다고 20일 밝혔다.

▲‘책 만들기 프로그램’ 2기 출판기념회 현장 ⓒ경기도서관

이번 프로그램 참여자들은 지난 7월부터 9월까지 10주간 전문 강사의 지도를 받으며 글쓰기부터 원고 수정, 표지 편집, 디자인까지 실제 출판 과정을 경험했다.

이번에 출판된 도서는 시집 8권, 그림책 8권, 에세이 13권, 앨범책 9권 등 총 38종이다. 완성된 도서는 경기도서관 내에서 누구나 읽을 수 있다.

경기도서관은 현재 ‘책 만들기 프로그램’ 3기를 운영하고 있다. 프로그램 운영 공간인 책공방에서는 ‘한 줄 쓰기 책갈피’, ‘컬러링 엽서 제작’ 등 도민들이 참여할 수 있는 상시 체험 프로그램도 진행한다.

윤명희 경기도서관장은 “개인의 삶과 경험들이 세상에서 유일한 한 권의 책으로 탄생해 모두와 함께할 수 있게 됐다는 점에서 뜻깊다”며 “도민들이 도서관을 단순한 지식 습득의 공간을 넘어 다양한 독서문화 활동이 이뤄지는 공간으로 인식할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.