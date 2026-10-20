고양시, 농협대학 등과 '미래농업 상생협력 업무협약' 체결

고양특례시가 농협대학교을 비롯해 지역농협 8개소와 '미래농업 지역상생 업무협약'을 19일 체결했다.

시에 따르면 이번 협약은 고양형 미래농업 협력체계 구축을 통해 그동안 개별 기관을 중심으로 이뤄지던 농업지원과 교육·유통 기능을 연계한 지역인재양성과 농산물 부가가치 제고에 중점을 뒀으며, 주요 협력분야는 △스마트농업 전문인력 양성 및 현장실습, 창농 지원 △지역농산물을 활용한 K-푸드 연구개발 및 상품화 △지역농협 유통망을 활용한 판로 확대 등이다.

민경선 시장은 "이번 협약은 농협대학교의 전문역량과 지역농협의 유통역량을 연결해 고양형 미래농업의 새로운 성장기반을 마련하는 출발점"이라며 "교육과 창업, 상품화와 유통이 유기적으로 이어져 농업인이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.

시는 이번 협약을 계기로 시설조성 중심의 스마트농업 정책을 인재양성과 창업, K-푸드 연구개발 및 유통 등으로 확대하고, 고양형 미래농업 상생모델을 구축해 나갈 계획이다.