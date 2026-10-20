에스피네이처, 중간관리자 리더십 강화…‘브릿지 리더십 과정’ 운영

에스피네이처가 중간관리자의 리더십 역량을 강화하고 조직 내 소통과 협업을 활성화하기 위한 교육 프로그램을 운영했다.

건설기초소재 전문기업 삼표그룹(회장 정도원)의 계열사인 에스피네이처는 책임·수석급(과·차장급) 직원 40명을 대상으로 ‘브릿지 리더십 과정’을 진행했다고 19일 밝혔다.

ⓒ삼표그룹

이번 과정은 중간관리자가 실무 역량을 넘어 조직의 목표와 구성원을 연결하고, 상·하위 직급 간 원활한 소통과 협업을 이끌 수 있도록 리더로서의 역할과 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

교육은 역할을 재정립하고 조직 내에서 요구되는 핵심 리더십 역량을 강화하는 내용으로 구성됐다.

먼저 상·하위 직급을 연결하고 조직의 실행력을 높이는 ‘브릿지 리더(Bridge Leader)’로서 중간관리자의 역할과 책임을 이해하고, 실무 중심의 역할에서 한 단계 나아가 조직의 방향성과 구성원의 업무를 연결하는 역량을 강화했다.

이어 업무 지시의 배경과 조직의 목표를 이해하고 구성원 및 유관 조직과의 협업을 주도적으로 이끌기 위한 ‘전략적 링커십(Strategic Linkership)’ 역량을 강화했다.

구성원에게 적절한 권한을 위임하고 성장을 지원하는 코칭 역량을 높이기 위한 ‘관계적 링커십(Relational Linkership)’ 교육도 진행했다.

에스피네이처는 직급과 역할에 맞는 체계적인 리더십 교육을 통해 구성원의 역량을 강화하고, 소통과 협업을 바탕으로 한 조직문화를 구축해 나갈 계획이다.

아울러 교육 프로그램을 단계적으로 확대해 구성원의 성장과 조직 경쟁력 향상으로 이어질 수 있도록 할 방침이다.

에스피네이처 관계자는 “중간관리자는 조직의 방향성과 구성원의 실행을 연결하는 핵심적인 역할을 담당한다”며 “이번 교육을 통해 중간관리자가 조직 내 소통과 협업을 촉진하고 구성원의 성장을 이끄는 리더로 한 단계 더 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.

에스피네이처는 삼표그룹 계열의 중견기업으로, 골재 생산·판매와 폐기물 재생처리, 건설기계 대여 등 환경자원·건설소재·물류 사업을 하고 있다.