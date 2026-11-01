외교부, 심야 이례적 언론 공지…野 대통령 해외순방 공격에 일일이 반박

외교부가 이례적으로 심야에 이재명 대통령의 해외 순방 관련 언론 공지를 냈다. 국민의힘이 이재명 대통령의 잦은 해외 순방을 공격하는 가운데, 이에 관한 반박 입장을 냈다.

31일 밤 11시가 넘어 외교부는 "정상외교는 대통령이 대한민국을 대표하여 주요국 정상들과 직접 소통하고, 국익과 국가의 미래에 중요한 현안을 논의하는 핵심적인 외교활동"이라며 외교활동의 중요성을 강조했다.

외교부는 "정상외교의 전체 일정과 실질적인 성과를 고려하지 않은 채 일부 친교·문화교류 장면만을 부각하여 순방의 의미를 평가절하하는 것은 적절하지 않다"고 지적했다.

특히 외교부는 이 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 드럼 연주 장면을 거론하면서 "한일 정상 간 드럼 연주는 정상회담 이후 친교 일정에서 이루어진 것으로, 일본 측이 주최국으로서 사전에 별도 공개 없이 준비한 행사였다"고 강조했다.

아울러 "정상 간 친교활동은 상호 신뢰와 유대를 강화하기 위한 통상적인 외교 관행"이라고 덧붙였다.

외교부는 "특히 상대국 정상이 우의와 환대의 뜻으로 준비한 행사는 이러한 외교적 맥락에서 이해하고 평가할 필요가 있다"고 지적했다.

외교부는 또 이 대통령의 프랑스 뤼미에르 서밋 참석에 대해 "우리 대통령은 마크롱 대통령의 초청으로 영화·영상산업의 미래를 논의하는 국제회의에 공동의장으로 참석하여 회의를 주재하였다"며 "이는 우리 문화산업의 국제적 위상을 반영한 것으로, 단순한 문화행사 참석과는 성격이 다르다"고 밝혔다.

멕시코에서 현지 K팝 팬들과 만난 일정을 두고 외교부는 "우리 예술인들을 격려한 일정 역시 문화를 매개로 양국 국민 간 상호 이해와 우의를 증진하기 위한 공공외교 활동"이라며 "정상의 현지 국민과의 직접 소통과 문화교류는 국가 간 우호관계를 증진하는 데 기여하는 외교활동의 일환"이라고 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 이들 행사를 열거하면서 이 대통령의 외교 활동을 비꼰 데 대해 개별 사례를 일일이 반박한 모양새다.

앞서 장 대표는 같은 날 페이스북에 이 대통령이 '링거 맞고 코피 터지는' 힘든 외교를 한다는 데 대한 반박으로 "그렇게 바쁜 사람이 배우들 만나서 셀카 찍어올릴 시간이 있나. 세계 어느 나라 정상도 안 온 프랑스 영화 축제까지 쫓아가지 않았나"라고 비판했다.

장 대표는 또 "장병 발목이 날아갔는데도, 뉴욕 맨하탄 시내 관광 다닌 사람은 누구냐. 그 와중에 멕시코까지 가서 부부 동반 야광봉 흔들며 K-POP 구경한 건 또 누구냐"고 비꼬았다.

장 대표는 아울러 "일본 가서는 총리랑 드럼 치며 놀다 왔다. 야당 시절 그렇게 거품을 물던 후쿠시마는 '후'자도 꺼내지 않았다"며 "링거 안 맞고 코피 안 터져도 되니, 이제 그만 자중하시라"고 했다.

외교부는 "앞으로도 정상외교의 주요 논의와 합의사항, 후속 이행 및 구체적인 성과를 국민께 충실히 설명하고, 정상외교가 전체적인 맥락과 실질적인 성과에 기초하여 평가받을 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 했다.