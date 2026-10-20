울릉군, 대입 전문 컨설턴트 초빙 '맞춤형 진학컨설팅' 큰 호응

▲ⓒ울릉군 제공

울릉군은 10월 16일부터 3일간 울릉중학교와 울릉고등학교 학생․학부모님들을 대상으로 진학설명회와 맞춤형 진학컨설팅을 진행하였다.

이번 프로그램은 전문적이고 실질적인 대학 진학정보와 개인별 입시전략을 제공하고자 서울 대치동에서 입시상담 및 특강 활동을 하는 입시 전문강사 4명을 초빙하여, 16일에는 울릉중학교 학생들을 대상으로 고교학점제 및 입시설명회를, 울릉고등학교 학생들을 대상으로 대입 전략 설명회를 진행했으며, 17~18일(토~일)에는 사전 신청한 50여명의 학생들을 대상으로 1대1 입시컨설팅과 상담이 제공되었다.

입시설명회와 1대1 컨설팅에 모두 참여한 한 학부모는 “고교학점제 등 바뀌는 입시제도에 늘 혼란스러웠는데, 이번 강연과 컨설팅을 받고 입시제도를 명확하게 이해하게 되었고, 체계적이고 구체적인 입시전략을 세울 수 있을 것 같다”고 전했다

남한권 울릉군수는 “작년에 이은 이번 컨설팅을 통해 학생과 학부모의 진학 지원에 대한 높은 관심과 필요성을 확인했으며, 특히 1대1맞춤형 진학컨설팅은 지리적 여건으로 입시정보를 얻는 데 어려움을 겪는 학생들에게 큰 도움이 될 것” 이라며 “앞으로도 울릉군에서는 울릉 학생들이 자신의 진로와 진학 방향을 설계하는 데 실질적인 지원과 도움이 되는 교육지원정책을 내실화하고 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.