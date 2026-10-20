인천시, 계양구에 배롱나무 600주 식재…민·관 협력 환경봉사

인천광역시는 20일 계양구 방축동 일대에서 기업·기관 임직원 230여 명이 참여한 가운데 하반기 연합 환경봉사 활동인 ‘배롱나무로 그린(Green) 도시’를 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 활동은 민·관 협력 네트워크인 ‘그린파트너’의 연합 봉사활동으로, 도시녹지를 확충하고 기후위기 대응을 위한 환경보호 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 특히 2028년 G20 정상회의 인천 유치를 기원하는 의미도 담았다.

▲연합 환경봉사 활동인 ‘배롱나무로 그린(Green) 도시’ 참가자들 기념촬영 ⓒ인천광역시

이날 행사에는 인천시와 인천광역시자원봉사센터를 비롯해 포스코이앤씨, LG마그나, 대주중공업, 린나이코리아, 인천항만공사, 인천테크노파크, 인천교통공사, 인천관광공사, 인천시설공단, 인천환경공단 등 기업·기관 관계자들이 참여했다.

참가자들은 안내판 제막식과 G20 정상회의 인천 유치를 기원하는 기념식수를 진행한 뒤 조경 전문가의 안내에 따라 배롱나무 600주를 심으며 도심 속 녹지공간 조성에 힘을 보탰다.

이번 활동은 기업의 자발적인 사회공헌과 행정기관의 사후관리를 연계해 지속가능한 도시녹지 조성 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 유휴공간의 환경적 가치를 높이고 시민들이 일상에서 누릴 수 있는 녹지·휴식공간을 확대하는 데도 도움이 될 것으로 기대된다.

이근명 인천광역시자원봉사센터 이사장은 “여러 기업과 기관의 임직원이 함께 나무를 심고 환경의 가치를 나눴다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 그린파트너와 함께 다양한 환경봉사 활동을 이어가겠다”고 말했다.

오자현 인천시 시민협력과장은 “기업과 기관의 자발적인 참여와 민·관 협력이 지속가능한 도시환경을 만드는 밑거름이 될 것”이라며 “관계기관과 협력해 자원봉사 참여 기반을 넓히고 환경보호 실천 문화가 지역사회에 확산되도록 지원하겠다”고 밝혔다.