동국대 WISE캠퍼스 특수대학원, 2027학년도 전기 신(편)입생 모집

동국대학교 WISE캠퍼스 특수대학원이 2027학년도 전기 석사과정 신(편)입생을 모집한다.

원서 접수는 2026년 11월 9일부터 12월 4일까지 방문 및 우편접수를 통해 진행한다. 교육과정은 사회생활을 하면서 전문적인 역량 강화를 원하는 성인학습자들을 위해 모두 야간으로 운영되며, 수학 기간은 석사과정 2년 6개월(5학기)이다.

불교문화대학원 모집학과 및 전공은 ▲불교학과(불교학전공, 선학전공) ▲불교예술학과(국악전공, 불교미술전공, 선화·민화전공) ▲웰니스문화학과(웰다잉전공, 풍수문화전공) ▲불교상담학과(불교상담전공) ▲차명상콘텐츠학과(차명상콘텐츠전공)이며, 사회과학대학원 모집학과 및 전공은 ▲행정학과(정책개발전공, 지방자치전공) ▲사회복지학과(사회복지전공) ▲스포츠과학과(스포츠과학전공) ▲부동산학과(부동산전공) ▲사회심리상담학과(상담심리학전공) ▲한식문화산업학과(사찰음식전공) ▲정원치유산업학과(정원치유산업전공) 이며, 경영대학원 모집학과 및 전공은 ▲경영학과(경영학전공) ▲호텔관광외식경영학과(외식창업경영전공, 관광MICE경영전공)이다.

특히, 2027학년도 신설되는 관광MICE경영전공은 GSTC(Global Sustainable Tourism Council) 인증 및 "지속가능관광전문가 자격증(GSTC Professional Certificate)" 교육과정을 무료 제공하며 과정수료 후, 자격시험 응시가 가능하다.

2026학년도 신설된 한식문화산업학과(사찰음식전공)와 정원치유산업학과(정원치유산업전공)도 동국대 WISE캠퍼스의 특화된 사찰음식 및 정원치유 교육과정이다.

지원자격은 국내외 4년제 대학을 졸업했거나 졸업예정자이면 누구나 지원 가능하며, 다른 대학원을 졸업했거나 중간에 학업을 중단한 경우에는 편입학으로 지원할 수 있다.

특수대학원 신입생에게는 졸업 시까지 수업료의 30~50%를 장학금으로 지급하며, 동국대 의료원 이용시 의료 할인 혜택 등 다양한 특전을 제공한다.

자세한 사항은 대학원별 홈페이지에서 확인 가능하며 문의사항은 동국대 WISE캠퍼스 대학원 교학팀으로 하면 된다.